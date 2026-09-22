México no materializa la llegada de IED: Deloitte

El Monitor de Inversiones, que elabora Deloitte, arrojó que México no ha podido materializar los flujos de dinero anunciados. De acuerdo con el documento, entre enero de 2023 y junio de 2026, se registraron 286 mil millones de dólares en anuncios de inversión, pero solo el 11 por ciento se ha materializado y el 42 por ciento está en construcción.

La firma que está en el club de los Big Four explica que ante la falta de aterrizaje de inversión dio como resultado el impacto en los flujos reales de Inversión Extranjera Directa (IED), especialmente en nuevas inversiones.

Información de la Secretaría de Economía apunta que las nuevas inversiones se ubicaron en 2 mil 726 millones de dólares en el primer semestre del año, una caída anual de 13.4 por ciento.

40.8 mil mdd recibió México en Inversión Extranjera en 2025

“Aun así, el monitor de inversión ayuda a revelar tendencias emergentes, el interés de los inversionistas, y puede ayudar a explicar futuros flujos de entrada a medida que los proyectos se materialicen gradualmente”, se lee en el documento.

La IED anotó un récord en la primera mitad de 2026 con 34 mil 968 mdd, lo que representó un aumento anual de 2.1 por ciento, con cifras originales. El grueso del flujo de dinero fueron inversiones.

Deloitte también refirió que en el primer semestre del año, la composición de la inversión anunciada se desplazó hacia los sectores de Energía, Alimentos, Bebidas y Tabaco, Transporte y Automotriz, los cuales representaron en conjunto el 88 por ciento del total de la inversión en México.

Nuevo récord ı Foto: Especial