Donald Trump recibe a Xi Jinping en Washington; así fue la bienvenida y el primer acuerdo

El presidente chino Xi Jinping arribó a Washington para su primera visita de Estado a la capital estadounidense en más de una década.

El presidente de China, Xi Jinping, llegó este miércoles por la tarde a Washington para realizar su primera visita de Estado a la capital de Estados Unidos, encabezada por Donald Trump, en más de una década.

La visita de Estado del presidente de China, Xi Jinping, a Estados Unidos fue programada para durar tres días, llevándose a cabo del 23 al 25 de septiembre de 2026.

En un gesto inusual, el presidente estadounidense, Donald Trump, acudió a recibir a su homólogo directamente a la Base Conjunta Andrews, en lugar de esperar la llegada de la comitiva a la Casa Blanca.

La recepción militar incluyó el sobrevuelo de un bombardero B-1 Lancer, evento en el cual la gestualidad de Donald Trump llamó la atención en redes sociales al ser el único, de ambos asistentes, en realizar gestos al paso de la aeronave.

🇺🇸🇨🇳 Durante la ceremonia de llegada de Xi Jinping a Estados Unidos, en la Base Conjunta Andrews, bombardero B-1 Lancer sobrevoló por encima como parte de la bienvenida militar. pic.twitter.com/7A0QC8iIIN — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 23, 2026

Este es el primer acuerdo de la visita de Xi Jinping a EU

En el marco de esta visita, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció en Fox News Channel que ambas naciones acordaron extender su tregua comercial hasta el 10 de enero, plazo que originalmente preveía su expiración en noviembre.

La llegada del mandatario chino se desarrolla en un contexto donde se prevé que el presidente estadounidense presione a su par asiático para obtener la liberación de los ciudadanos estadounidenses Youlin Chen y Min Zin, retenidos en China. Youlin Chen, experto en pruebas nucleares norcoreanas, permanece encarcelado desde finales de 2024, mientras que Min Zin, académico estadounidense, fue detenido en junio.

Elizabeth Richards, directora de investigación de la Fundación James Foley, expresó la expectativa de que ambos ciudadanos puedan regresar a su país tras la reunión.

🇺🇸🇨🇳 Donald Trump recibió personalmente al mandatario chino, Xi Jinping, al pie del avión en la pista de la Base Conjunta Andrews. pic.twitter.com/lQSjWK7OZx — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 23, 2026

Hong Kong sale en la agenda

Además, se espera que el presidente estadounidense plantearía estos casos de detención injusta, aunque la Casa Blanca no confirmó si abordará temas más amplios de derechos humanos, como la situación en el Tíbet, la minoría uigur o la ley de unidad étnica.

Integrantes del Partido Demócrata en el Congreso y defensores de derechos humanos han señalado que la administración estadounidense debe incluir en la agenda la defensa de los manifestantes prodemocráticos en Hong Kong y las libertades fundamentales en China. Al respecto, el legislador demócrata Jim McGovern afirmó que los derechos humanos no deben ser abandonados en la política exterior.

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JVR