EU rechaza ponerle freno a la IA

Bill Gates anunció que su fundación invertirá mil millones de dólares durante dos años para ampliar el acceso a la Inteligencia Artificial en educación, salud y agricultura.

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que no frenará el desarrollo de la Inteligencia Artificial porque considera que su país lleva ventaja sobre China y el resto del mundo en esta tecnología.

“¡Voy a mantener esa posición! No voy a frenar el crecimiento de algo que será más grande que la Revolución Industrial o que Internet mismo”, escribió en Truth Social. El tema estará sobre la mesa durante su encuentro en Washington con el presidente chino, Xi Jinping.

El magnate dijo que su gobierno será prudente y que el Departamento de Justicia podrá intervenir si es necesario, pero insistió: “Yo sólo fomentaré la IA”. También desestimó las advertencias sobre los posibles peligros de esta tecnología y rechazó las peticiones para la regularización de su avance.

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La propuesta demócrata para legislar sobre IA quedó congelada por el adelanto del receso electoral en la Cámara de Representantes y deberá esperar hasta después de las elecciones de medio mandato de noviembre.

Por su parte, Bill Gates cuestionó la postura del republicano y advirtió que gran parte de la sociedad todavía desconoce la velocidad de los cambios. “La IA es casi un acontecimiento evolutivo”, afirmó en CBS Mornings.

El cofundador de Microsoft alertó sobre posibles usos en bioterrorismo y ciberataques, además del impacto sobre empleos en sectores como medicina, software y manufactura.