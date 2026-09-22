Cadenas de TV frenan la cobertura de Trump

Akayla GardneR, reportera de MS NOW (de izquierda a derecha), Betsy Klein, reportera sénior de CNN, y Cheyenne Haslett, reportera de Politico, ayer.

Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos suspendieron ayer la cobertura conjunta de los actos del presidente Donald Trump, después de que la Casa Blanca negara el acceso a CNN, MS NOW y Politico por reportajes que el magnate calificó como “noticias falsas”.

ABC, CBS, Fox News y NBC decidieron no sustituir a CNN dentro del grupo de televisoras que se turnan para seguir al presidente y distribuir imágenes en directo al resto de los medios. CNN tenía asignada el lunes la cobertura del viaje del mandatario a Nueva York, donde participa en actividades relacionadas con la Asamblea General de Naciones Unidas.

El sistema permite que una cadena filme las actividades presidenciales y comparta el material con televisoras y medios locales e internacionales. Tras el veto, las cadenas determinaron que no habrá un equipo sustituto, aunque mantendrán otras coberturas compartidas.

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El Tip: LA PLATAFORMA de la Casa Blanca “Trump TV” comenzó su operación ayer a las 19:00 horas con un discurso del 3 de julio de Donald Trump en el monte Rushmore.

Por su parte, el republicano defendió su decisión en su red Truth Social. Aseguró que “la Casa Blanca no está emprendiendo un ataque contra la prensa libre” y sostuvo que sus medidas están dirigidas contra las “noticias falsas”, a las que comparó con un “cáncer” que ha crecido en Estados Unidos.

El conflicto comenzó el pasado viernes, cuando Donald Trump anunció que CNN, MS NOW y Politico quedarían fuera de la Casa Blanca. Un día después, las reporteras Betsy Klein, de CNN; Akayla Gardner, de MS NOW, y Cheyenne Haslett, de Politico, no pudieron ingresar. Sus acreditaciones fueron desactivadas y, en el caso de la reportera de Politico Cheyenne Haslett, su pase fue confiscado.

Asimismo, The Washington Post también se sumó a la protesta y anunció que no publicaría fotografías de las actividades del magnate previstas ayer en Nueva York. La medida estaría vigente hasta la medianoche del lunes como muestra de apoyo a los medios afectados.

3 medios fueron vetados y excluidos

En tanto, CNN, MS NOW y Politico llevaron el caso ante un tribunal federal de Washington. Sostuvieron que la Casa Blanca retiró las credenciales sin previo aviso ni un procedimiento debido a objeciones sobre su cobertura. Los medios solicitaron recuperar el acceso cuanto antes y pidieron una orden de emergencia mientras avanza el litigio.

“Sin previo aviso ni proceso, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestras periodistas porque tenía objeciones a nuestra cobertura”, señalaron las organizaciones, que argumentaron que la decisión amenaza la libertad de prensa, así como el derecho del público a recibir información independiente.

A su vez, el vicepresidente JD Vance respaldó la medida y aseguró que Donald Trump no prohibió a los medios informar, sino que decidió retirarles un acceso especial. Según el segundo al mando, alrededor de 92 por ciento de las noticias que esas organizaciones publican sobre el presidente y su gobierno son negativas.

Mientras tanto, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca pidió restablecer las acreditaciones. Su presidenta, Jacqui Heinrich, advirtió que un criterio utilizado para excluir a una organización por su cobertura podría aplicarse posteriormente contra otros medios.

Asimismo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también rechazó la decisión. Su presidente, Pierre Manigault, sostuvo que “el poder público no puede utilizar el acceso a sus instalaciones como instrumento de castigo contra los medios que lo cuestionan”.