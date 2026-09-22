Irán amenaza con “nuevas armas” si EU bombardea su territorio

Irán advirtió ayer que utilizará nuevas armas y ampliará sus objetivos si Estados Unidos lanza otra ofensiva contra su territorio. El portavoz de la Guardia Revolucionaria, Hosein Mohebi, aseguró que las fuerzas iraníes están preparadas para un conflicto prolongado y anticipó cambios en la respuesta militar. “Si se produce una nueva agresión, sin duda cambiaremos las armas y la geografía de la guerra”, declaró. No precisó qué armamento podría emplear ni cuáles serían los nuevos blancos.

“Usaríamos nuevas armas y nuevas capacidades en el campo de batalla, causando sorpresa en el mundo”, adelantó el portavoz. El mando militar iraní sostuvo que la confrontación iniciada el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel no ha terminado. Teherán señaló como parte del mismo conflicto sus ofensivas contra bases estadounidenses y el control del estrecho de Ormuz.

El Tip: El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmó que Estados Unidos e Israel deben aceptar finalmente retirarse de la región.

Asimismo, el Mando Central de Jatam al Anbiya afirmó que las Fuerzas Armadas modificaron el escenario de seguridad con la gestión del estrecho de Ormuz y aseguró que no retrocederán ante sus adversarios. Mientras, el comandante del Ejército iraní, Amir Hatami, agregó que las tropas permanecen en alerta para defender la independencia, la seguridad y la integridad territorial.

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Por su parte, el mandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró el fin de semana que todavía no decide cómo proceder respecto a la guerra que se acerca a los siete meses y planteó entre sus opciones mantener la presión económica, alcanzar un acuerdo o intensificar las acciones militares. “Más les vale comportarse”, advirtió.

2 misiles balísticos hutíes cayeron en un mercado yemení

CONSOLIDAR SU AVANCE. Mientras tanto, en Yemen, los hutíes intensificaron sus operaciones para tomar las montañas Kahboub, una zona estratégica entre Taiz y Lahij que podría permitirles aislar la costa del Mar Rojo de los territorios bajo control de las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí.

Los combates se concentraron en los alrededores del distrito de Al-Wazi’iyah y en Ras al-Ara, entre Bab el-Mandeb y Adén. Los hutíes controlan Saná desde 2014 y durante septiembre han ampliado su dominio sobre la costa yemení del Mar Rojo, incluida la ciudad portuaria de Moca y varias islas.

Por su parte, Naciones Unidas calculó que cerca de 700 personas han muerto y miles resultaron heridas durante el recrudecimiento de las hostilidades. Casi 130 mil yemeníes abandonaron sus hogares y más de tres mil cruzaron el Mar Rojo hacia África.

Asimismo, los rebeldes aseguraron haber lanzado misiles y drones contra objetivos en Riad y una instalación de Aramco en Yanbu, importante centro petrolero del Mar Rojo. Arabia Saudí, por su parte, ha efectuado ataques aéreos contra posiciones hutíes.

2 buques cisterna fueron impactados en Ormuz ayer

Mientras, el Ministerio de Salud y Medio Ambiente de Yemen acusó a Riad de bombardear torres de telecomunicaciones en Al-Jawf, con saldo de cuatro trabajadores muertos y tres heridos.

En tanto, se informó que Donald Trump evaluó sumarse a una ofensiva saudita contra los hutíes, pero finalmente no autorizó los ataques estadounidenses, de acuerdo con The New York Times y CBS News.

El presidente del gobierno yemení reconocido internacionalmente, Rashid al-Alimi, solicitó ayuda militar estadounidense durante una llamada con el magnate el domingo, según fuentes citadas por Reuters. Dos de ellas indicaron que el mandatario no prometió apoyarlos directamente.

Donald Trump aseguró además que su gobierno mantiene contactos con los hutíes. Según el magnate, el grupo comunicó que no desea combatir contra Estados Unidos y además permite el paso de la mayoría de las embarcaciones. Por su parte, el Reino Unido sí aceptó intervenir de manera limitada. El primer ministro, Andy Burnham, autorizó que la Real Fuerza Aérea proporcione reabastecimiento en vuelo a aeronaves saudíes durante unas semanas. Londres explicó que busca apoyar la defensa del reino y mantener abiertas las rutas estratégicas.

Bab el-Mandeb es especialmente importante porque por esa vía circula normalmente alrededor de 12 por ciento del comercio mundial. Durante el fin de semana al menos 51 embarcaciones atravesaron el estrecho y 33 salieron de él, frente a 57 registradas el fin de semana anterior.

PETRÓLEO BAJA. En tanto, el avance hutí amenaza la principal ruta alternativa utilizada por Arabia Saudí para evitar las interrupciones en Ormuz. Riad respondió con un fuerte aumento de sus exportaciones por ese estrecho.

Los envíos saudíes por Ormuz alcanzaron 2.9 millones de barriles diarios en los últimos días, frente a 700 mil en agosto. Comerciantes señalaron que el reino saudí vendió 60 millones de barriles para septiembre y una cantidad similar para el siguiente.

El petróleo rondó los 100 dólares por barril después de acercarse a 110 la semana pasada. Sin embargo, algunos combustibles refinados mantienen precios elevados y el diésel estadounidense alcanzó otro máximo histórico.

A su vez, la agencia británica UKMTO informó que una embarcación que cruzaba Ormuz fue alcanzada por un proyectil, lo que dejó heridas leves entre sus tripulantes. También reportó un ataque previo contra un buque gasero.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que las aerolíneas iraníes podrían quedar prácticamente excluidas de las operaciones internacionales a partir del miércoles 23 de septiembre mediante sanciones contra las empresas que les presten servicios.

“El 23 de septiembre, todas las aerolíneas iraníes cesarán sus operaciones en todo el mundo”, afirmó Scott Bessent. Washington advirtió que aeropuertos, proveedores de combustible, compañías de venta de boletos y otras empresas podrían enfrentar sanciones si continúan atendiendo a esas compañías.