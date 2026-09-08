Abren en China 1.er consulado en dos décadas

El canciller Roberto Velasco (2.o de der. a izq.), ayer, en Beijing, durante la inauguración del consulado.

México amplió ayer su presencia diplomática en China con la inauguración de un consulado en Chongqing, una ciudad de más de 32 millones de habitantes que concentra actividad industrial y tecnológica. Se trata de la primera representación consular que el país abre en territorio chino en dos décadas.

Durante la ceremonia, que tuvo un formato híbrido desde la Embajada de México en Beijing, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, encabezó el corte de listón junto con Cai Wei, ministro asistente de Relaciones Exteriores de China, y Huang Maojun, vicealcalde de Chongqing. El nuevo consulado atenderá a la comunidad mexicana, ofrecerá servicios oficiales y promoverá los intereses nacionales en el suroeste del país asiático.

A nombre del Gobierno de México y de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Velasco agradeció el respaldo de las autoridades chinas desde julio de 2023, cuando ambos países formalizaron el acuerdo para establecer la sede.

El canciller mexicano también destacó la relevancia económica de Chongqing dentro de China.

“Esta ciudad representa de manera excepcional la energía, la capacidad de transformación, la innovación y la proyección de futuro de la China contemporánea”, refirió Velasco.

Previamente, el canciller propuso en Beijing establecer una ruta de trabajo con China para los próximos años y ampliar la cooperación en salud, educación, ciencia, innovación, medio ambiente y desarrollo rural.

Durante una reunión con su homólogo, Wang Yi, el secretario Velasco planteó reactivar la continuidad del Mecanismo de Consultas Políticas entre ambas dependencias como vía para definir proyectos específicos. La conversación formó parte de la visita oficial de Velasco a China y también abordó los intercambios académicos, culturales y la coordinación de ambos gobiernos en espacios multilaterales.