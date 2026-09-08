Día estelar

Nos piden no dejar de remarcar que la jornada de hoy sí que viene con intensidad porque se trata del día en que el Gobierno federal entregará al Congreso el paquete con la propuesta para costear sus políticas el próximo año. Aun cuando luzca como un trámite anual con un protocolo bien definido y con pocas variantes, nos señalan que será interesante analizar la distribución de los dineros que sugiere el Ejecutivo federal no sólo para darle salida a sus grandes apuestas, como el modelo de bienestar, sino los mecanismos que plantea para financiarlos sin crear nuevos impuestos y recaudar más recursos. Por ahí dicen que estará la clave, pues si bien tanto la Presidenta Claudia Sheinbaum como algunos legisladores de la 4T han advertido que no aumentar los impuestos es una línea irrenunciable, se prevé que lo que sí haya sean ajustes en algunos gravámenes a los que todavía se les podría sacar un extra, como los alimentos que pueden ser dañinos a la salud, a adicionarlos con mecanismos para atajar más la evasión. Quedamos atentos.