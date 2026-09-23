Ante la ONU, Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela

La presidenta encargada Delcy Rodríguez confirmó el inicio de un diálogo con la oposición en Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró este miércoles ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que el país celebrará elecciones como parte de una transición hacia una “democracia plena”, pero no precisó una fecha específica para la celebración de las votaciones.

En su intervención, la mandataria encargada sostuvo que los comicios deben constituir una solución y no un generador de conflictos irreconciliables.

Delcy Rodríguez señaló que su administración inició un diálogo político con sectores de la oposición para garantizar la participación en igualdad de condiciones de todas las fuerzas políticas.

Asimismo, indicó que se encuentran en preparación las instituciones nacionales para el desarrollo del proceso electoral.

Delcy Rodríguez solicita acompañamiento

Rodríguez solicitó el respaldo y acompañamiento de la comunidad internacional de buena voluntad en este proceso de cambios, al tiempo que advirtió que la recuperación de Venezuela tomará tiempo y no representará un camino fácil.

La mandataria temporal asumió el cargo en enero pasado, respaldada por Estados Unidos, tras la destitución del mandatario Nicolás Maduro mediante una operación militar estadounidense.

Aunque el periodo del gobierno encargado debía concluir en junio conforme a la Constitución, ni las autoridades ni el Tribunal Supremo de Justicia se han pronunciado al respecto, en un contexto donde la oposición y países de la región exigen la realización de elecciones generales.

El martes, Rodríguez mantuvo un breve encuentro al margen de la Asamblea General de la ONU con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien reconoció la decisión de retomar el diálogo.

En dicha reunión, ambos abordaron la reestructuración de la deuda soberana de Venezuela, la cual asciende a miles de millones de dólares.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ı Foto: Prensa presidencial de Venezuela (vía Europa Press)

Con información de Reuters.

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JVR