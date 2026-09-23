EU y 14 países abren ruta del TIAR contra cárteles; pacto contempla uso de fuerza militar

Estados Unidos y otros 14 gobiernos del continente acordaron impulsar ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) un mecanismo de seguridad colectiva contra los cárteles y organizaciones criminales transnacionales mediante el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), un pacto del que México dejó de formar parte hace 22 años. La declaración no autoriza operaciones militares, pero abre un proceso que podría derivar en medidas conjuntas de mayor alcance.

La decisión surgió este martes durante una reunión del denominado Escudo de las Américas, encabezada por el presidente estadounidense Donald Trump en Nueva York. Los participantes anunciaron que buscarán presentar una solicitud formal al Consejo Permanente de la OEA para convocar una Reunión de Consulta y establecer un Órgano de Consulta bajo los artículos 6 y 13 del TIAR.

Una eventual convocatoria llevaría el combate contra esas organizaciones a uno de los mecanismos de defensa colectiva más amplios del sistema interamericano. El artículo 6 permite reunir al órgano cuando la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de un Estado resulten afectadas por una agresión que no constituya un ataque armado o por cualquier situación que ponga en peligro la paz del continente.

TE RECOMENDAMOS: En Nueva York Delcy Rodríguez se reúne con Trump por primera vez desde la captura de Maduro en Venezuela

El alcance potencial aparece en otra disposición del propio tratado. Su artículo 8 permite acordar desde la ruptura de relaciones diplomáticas y económicas hasta la interrupción de comunicaciones y el uso de la fuerza armada. Sin embargo, ninguna de esas medidas militares quedó autorizada este martes. Además, el artículo 20 establece que ningún Estado puede quedar obligado a emplear fuerza sin su consentimiento.

Washington y sus aliados plantearon que, si se convoca formalmente al órgano, acudirán a nivel ministerial para considerar una resolución destinada a “promover y facilitar la acción colectiva” contra las organizaciones que califican como narcoterroristas. El documento también prevé congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visas, además de acciones penales contra personas que proporcionen apoyo material a esos grupos conforme a las leyes de cada país.

Trump acompañó el acuerdo con un endurecimiento de su discurso contra las estructuras criminales de la región. “Durante años, los cárteles han librado una guerra contra los pueblos de este hemisferio. Ahora nosotros les estamos haciendo la guerra”, declaró durante el encuentro. También pidió a los países participantes considerar a esas organizaciones una amenaza común y aplicar sanciones contra los 24 grupos incluidos por Washington en la iniciativa.

La declaración fue firmada por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. El documento aclara que los integrantes del Escudo que no formen parte actualmente del TIAR podrán respaldar la iniciativa y contribuir dentro de los límites de sus obligaciones internacionales y legislación interna.

México no suscribió el pronunciamiento y tampoco está sujeto actualmente al Tratado de Río. El gobierno mexicano notificó su denuncia del acuerdo el 6 de septiembre de 2002 y, conforme al periodo de dos años previsto para abandonar el pacto, éste dejó de tener efectos para el país el 6 de septiembre de 2004.

La declaración coloca en la mira a 24 organizaciones. Ocho corresponden directamente al mapa criminal mexicano: Cárteles Unidos, Cártel del Golfo, Nueva Familia Michoacana, Cártel del Noreste, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa, Los Viagras y Cártel de Juárez, al que el documento identifica junto con La Línea como una misma organización.

La lista oficial no incluye al Cártel de Tijuana como una organización separada ni contabiliza a La Línea aparte del Cártel de Juárez. Entre los otros grupos aparecen Mara Salvatrucha, Tren de Aragua, Gran Grif, Viv Ansanm, Los Lobos, Los Choneros, Barrio 18, Cártel de los Soles, Clan del Golfo, Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, Chone Killers, disidencias de las FARC, Ejército de Liberación Nacional, Sendero Luminoso y Los Tiguerones.

El anuncio tampoco equivale por sí mismo a invocar la cláusula que considera un ataque armado contra un Estado americano como una agresión contra todos. Esa disposición corresponde al artículo 3 del TIAR. La ruta elegida por los gobiernos se apoya en el artículo 6, que permite discutir respuestas colectivas ante otras amenazas a la paz y seguridad continental.

Te puede interesar: