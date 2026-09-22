Más aranceles de EU y rebelión en Morena

Además de otros, dos serios problemas enfrenta hoy la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: uno, externo, por el incremento de 54 a 90 las medidas arancelarias que Estados Unidos pretende imponerle a México y, otro, interno, por inconformidades de aspirantes a gobernadores por resultados de encuestas, que consideran alterados en algunos de los 17 estados en que habrá elecciones, lo que ha generado malestar y pone en riesgo la alianza de Morena con PVEM y, sobre todo, con el PT.

En el primer caso, la mandataria anticipó que México ha presentado respuestas y alternativas a los reclamos estadounidenses en las varias negociaciones del tratado comercial, pero advirtió que no aceptará exigencias que contravengan leyes nacionales que resulten inconvenientes para el país y, en el segundo, instó a los morenistas inconformes a serenarse y no convertir en disputa un asunto personal porque lo más importante es el proyecto de transformación del país.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, inició ayer las reuniones que sostendrá con integrantes de la Cámara de Diputados para analizar el contenido del Paquete Económico que la Presidenta Sheinbaum envió a San Lázaro, y explicar las estrategias que proponen en los distintos rublos del Presupuesto de Egresos, Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal que deberán discutir y, en su momento, aprobar en el pleno

Raúl Morón, quien aspirara a la postulación como coordinador de la defensa de la 4T y la soberanía nacional y candidato a gobernador de Michoacán, y José Narro, en Zacatecas, son los primeros inconformes con los resultados anunciados por la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, al coincidir que, en sus estados, los resultados no correspondieron a las encuestas y convocarán a movilizaciones de protesta.

Aún cuando fueron los primeros, no serán los únicos aspirantes para gobernar sus estados que lleguen a inconformarse con los resultados de las encuestas, porque aún están pendientes de resolver los de Baja California Sur, Chihuahua, San Luis Potosí, Sonora, Nuevo León, Tlaxcala, Nayarit, en los que ya hay inconformidades.

Tras la euforia por el Mundial de futbol, senadores, directivos y exjugadores coincidieron en un conversatorio en la Cámara alta, convocada por el legislador jalisciense Clemente Castañeda, en que la cancelación del ascenso y descenso de equipos en Primera División afectaron el nivel y calidad de ese deporte, y éste anunció que presentará una iniciativa para hacerlo obligatorio.

El presidente del Senado, Higinio Martínez, aprovechó para asegurar que ante las inconformidades por las postulaciones de “coordinadores” de Morena, los exhortó a enfriar los ánimos, porque “como en el futbol, hay golpes, lesionados y pancheros, porque ni les hacen nada y nomás se revuelcan”.