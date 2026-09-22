Estímulo fiscal (2/2)

El estímulo fiscal es el descuento que el gobierno aplica al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, con el que grava la compra de gasolinas y Diesel, con la intención, cuando aumenta el precio del petróleo, de evitar gasolinazos, es decir, incrementos repentinos y desmedidos en el precio de los combustibles.

El viernes se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, los estímulos fiscales del 19 al 25 de septiembre, a lo largo de esta semana. El IEPS a la gasolina Magna es de $6.7001 por litro y con el estímulo fiscal queda en $2.4994. El estímulo es de $4.2007, el 62.69%. El IEPS a la gasolina Premium es de $5.6579 por litro y con el estímulo fiscal queda en $2.3131. El estímulo es de $3.3448, el 59.12%. Por último, el IEPS al Diesel es de $7.3634 y con el estímulo fiscal queda en $0. El estímulo es de $7.3634, el 100%.

¿Cuánto dejará de recaudar el gobierno, esta semana, por la aplicación del estímulo fiscal? La respuesta se obtiene, no de manera exacta, pero sí aproximada, multiplicando el estímulo por el consumo nacional promedio de cada una de las gasolinas y del Diesel. En el caso de la Magna, el consumo nacional promedio es de 480 millones de litros semanales. En el de la Premium, 120 millones. En el del Diesel, 350 millones. Hechas las operaciones aritméticas tenemos que el gobierno dejará de recaudar $4,994,902,000 ($5 mil millones).

En la Ley de Ingresos, y en el Presupuesto de Egresos, de la Federación, para este 2026, ¿se considera que se cobrará el IEPS completo a gasolinas y Diesel, sin aplicación de ningún estímulo fiscal? Sí, pero la Ley de Ingresos autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando aumenta el precio del petróleo, y con el fin de evitar gasolinazos, aplicar los estímulos fiscales, por lo que el “se cobrará el IEPS completo a gasolinas y Diesel” no es una obligación recaudatoria sino únicamente una proyección. La Ley de Ingresos estima ingresos, y el Presupuesto de Egresos asigna recursos, como si el IEPS a combustibles se cobrara en su totalidad, sin estímulos fiscales.

¿Cómo compensará el gobierno la menor recaudación ($5 mil millones, nada más del 19 al 25 de septiembre), efecto del estímulo fiscal? Habitualmente se ha hecho de la siguiente manera. En primer lugar, por una mayor recaudación, de la prevista originalmente, de otros IEPS (bebidas alcohólicas, tabacos, refrescos). En segundo término, por un mayor volumen, del previsto originalmente, de ventas de combustibles. En tercer lugar, por recortes y diferimientos de gastos. En cuarto término, por ingresos petroleros adicionales a los originalmente presupuestados. En quinto lugar, por el uso de ingresos generales para subsidios complementarios (costo de oportunidad: menos recursos para otros gastos). Por último, menores utilidades para los gasolineros (quienes pagan parte del estímulo fiscal).

¿Qué tan eficaces han sido los estímulos fiscales para evitar los gasolinazos? Los estímulos se aplicaron por primera vez en 2017. En 2016, antes de que se aplicaran, el precio promedio anual de las gasolinas Magna y Premium fue de $14.40 por litro y el del Diesel de $14.63. En julio de 2026 el precio promedio anual de las gasolinas Magna y Premium fue $23.65 por litro, $9.25 más, el 64.24%, y el del Diesel $27.10, $12.47 más, el 85.24%.

Muy eficaces no han sido.