• Morón y Godoy, ¿por patear el tablero?

Y son el senador Raúl Morón y el diputado Leonel Godoy los que, nos comentan, estarían alistando una estrategia para patear el tablero michoacano, sin importarles el costo para Morena, luego de no verse favorecido el primero en la encuesta interna que llevó a la dirigencia nacional de ese partido —encabezada por Ariadna Montiel y Citlalli Hernández— a designar como coordinador de la defensa de la transformación y la soberanía a Carlos Torres Piña. El amago de los legisladores, quienes, es sabido, tienen un peso político relevante en la entidad se debe a que acusan que hubo una supuesta guerra sucia en su contra, al tratar de vincularlos con el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. “Estamos también consultando a toda la estructura… quedamos de juntarnos en 15 días”, señaló ayer Morón a pregunta de medios. Llama la atención que se tome su tiempo, nos comentan, sobre todo, porque el compás de espera para un cierre de filas abre paso a especulaciones que debilitan a la 4T. En fin.

• El diccionario de Alito

Dicen que en el PRI van a tener que empezar a echarle creatividad al diccionario, porque el repertorio de palabras que utiliza su dirigente, Alejandro Moreno, para referirse a Morena se le está haciendo cada vez más chiquito. Resulta que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE volvió a ordenar ayer al tricolor y a su dirigente retirar publicaciones y abstenerse de vincular al partido guinda con expresiones como “narcopartido”, “narcorrégimen”, “narcodictadura”, “narcogobierno”, “narcopropagandista” y “narcopolíticos”, cuando no cuenten con sustento fáctico. Y decimos que “volvió” porque apenas el 29 de julio el árbitro electoral ya había dictado medidas cautelares por el uso de prácticamente el mismo catálogo. Aquella vez, en el PRI acusaron censura y Alito advirtió que no lo iban a callar. Casi dos meses después, el INE tuvo que sacar el silbato por la misma jugada. Así que, nos dicen, en Insurgentes Norte tienen dos opciones: moderar el discurso o ponerse creativos con los sinónimos. ¡Zas!

• Le faltó tiempo… o licencia

Cuentan que el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, anda buscando más “monedas” para recargar su licencia, pues la que pidió para ser aspirante de Morena al gobierno de Sonora ya se le terminó. Y es que el plazo que le concedió el Cabildo se agotó antes que la espera por conocer quién encabezará los trabajos del partido guinda en esa entidad rumbo a las elecciones de 2027. Al morenista no le quedó más remedio que regresar ayer a su oficina en la Presidencia Municipal después de 90 días de ausencia. Nos explican que la situación para él suena algo complicada, pues aunque las actividades relacionadas con la definición terminaron hace días, la dirigencia nacional nomás no suelta el humo blanco. A muchos ya conmovió la fe de Lamarque, quien dijo que permanecerá despachando hasta que lo llamen a la Ciudad de México y que “todo camina como debe caminar”. Incluso confía en que los resultados serán positivos para “lo que sigue”. Así que, mientras llega la llamada, al edil le tocó volver por una de las tortas, no fuera a quedarse sin ninguna.

• El diablillo Reginaldo

A muchos se les vino ayer a la mente la clásica imagen en la que a una persona se le aparece en un hombro un ángel y, en el otro, un diablo, para tratar de incidir en decisiones que involucran conciencia y moral. Y para completar ese cuadro, nos dicen que ese diablillo que anda hablándole al oído a morenistas inconformes —con las designaciones de coordinadores de la defensa de la transformación— tiene el rostro de Reginaldo Sandoval, diputado e integrante de la dirigencia nacional del Partido del Trabajo. Y es que resulta que el legislador abrió ayer la puerta a esos inconformes a ser arropados con la bandera petista, si se llegara a presentar el escenario en el que Morena no tome en cuenta los perfiles que alienta el PT. Reginaldo, nos comentan, anda muy sentido con Morena al que tacha por comportarse de manera soberbia, lo que abre, a su consideración, el riesgo de una ruptura. “Sí se puede fracturar, si Morena no entiende… Entiendo que Morena tiene la postura de que se siente sobrada, se siente capaz, como no hay adversario por la derecha… y entonces desdeña a los aliados”. Ahí el resentimiento que precede al amago. Uf.

• ¿Coincidencias?

Vaya rumbos los que está tomando el caso Manzo desde Uruapan, nos comentan. Y es que resulta que el regidor de ese municipio, Víctor Hugo de la Cruz —sobreviviente del ataque en el que fue asesinado el exalcalde— acudió ayer a la Fiscalía General de la República para denunciar a Juan Daniel Manzo, hermano de Carlos Manzo. Nos explican que De la Cruz pidió a la autoridad federal investigar videos de 2015 que, según él, vinculan a Juan Daniel con integrantes de Los Caballeros Templarios, señalamientos que este último ha rechazado. Nos plantean no perder de vista la cercanía del regidor con la alcaldesa Grecia Quiroz, quien mantiene diferencias públicas con su cuñado. Una de ellas tiene que ver precisamente con la investigación del homicidio: Juan Daniel ha cuestionado que Grecia no entregue los celulares de Carlos, en los que asegura que podría haber información sobre amenazas que recibió antes de ser asesinado. Apenas el pasado 8 de septiembre, Grecia acudió a la FGR para pedir que ésta atraiga la investigación del crimen. Ahora un personaje cercano a la alcaldesa toca la misma puerta federal, pero para pedir que se investigue al hermano de su esposo. Uf.

• Cumpleaños sin fiesta

Conque no fue precisamente falta de memoria, ¿eh…? Nos cuentan que entre algunos panistas causó extrañeza que por segundo año consecutivo la dirigencia nacional del partido, encabezada por Jorge Romero, dejara pasar el aniversario de Acción Nacional sin el tradicional festejo que durante décadas reunió a la militancia. Y es que el PAN llegó a sus 87 años sin convocatoria nacional, celebraciones en torno al Ángel de la Independencia, conferencias, ni aquellos actos con los que acostumbraba recordar su fundación. En 2025, nos recuerdan, ocurrió prácticamente lo mismo. Pero por ahí nos hacen ver que Romero sí tenía presente la Navidad blanquiazul: el pasado 16 de septiembre publicó una columna titulada “87 años de historia: México cuenta con Acción Nacional”, en la que incluso felicitó a militantes, adherentes y simpatizantes. Así que olvidársele, lo que se dice olvidársele… pues no. Se acordó del cumpleañero; nomás volvió a dejarlo sin fiesta. ¡Ups!