Le faltó tiempo… o licencia

Cuentan que el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, anda buscando más “monedas” para recargar su licencia, pues la que pidió para ser aspirante de Morena al gobierno de Sonora ya se le terminó. Y es que el plazo que le concedió el Cabildo se agotó antes que la espera por conocer quién encabezará los trabajos del partido guinda en esa entidad rumbo a las elecciones de 2027. Al morenista no le quedó más remedio que regresar ayer a su oficina en la Presidencia Municipal después de 90 días de ausencia. Nos explican que la situación para él suena algo complicada, pues aunque las actividades relacionadas con la definición terminaron hace días, la dirigencia nacional nomás no suelta el humo blanco. A muchos ya conmovió la fe de Lamarque, quien dijo que permanecerá despachando hasta que lo llamen a la Ciudad de México y que “todo camina como debe caminar”. Incluso confía en que los resultados serán positivos para “lo que sigue”. Así que, mientras llega la llamada, al edil le tocó volver por una de las tortas, no fuera a quedarse sin ninguna.