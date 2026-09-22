¿Coincidencias?

Vaya rumbos los que está tomando el caso Manzo desde Uruapan, nos comentan. Y es que resulta que el regidor de ese municipio, Víctor Hugo de la Cruz —sobreviviente del ataque en el que fue asesinado el exalcalde— acudió ayer a la Fiscalía General de la República para denunciar a Juan Daniel Manzo, hermano de Carlos Manzo. Nos explican que De la Cruz pidió a la autoridad federal investigar videos de 2015 que, según él, vinculan a Juan Daniel con integrantes de Los Caballeros Templarios, señalamientos que este último ha rechazado. Nos plantean no perder de vista la cercanía del regidor con la alcaldesa Grecia Quiroz, quien mantiene diferencias públicas con su cuñado. Una de ellas tiene que ver precisamente con la investigación del homicidio: Juan Daniel ha cuestionado que Grecia no entregue los celulares de Carlos, en los que asegura que podría haber información sobre amenazas que recibió antes de ser asesinado. Apenas el pasado 8 de septiembre, Grecia acudió a la FGR para pedir que ésta atraiga la investigación del crimen. Ahora un personaje cercano a la alcaldesa toca la misma puerta federal, pero para pedir que se investigue al hermano de su esposo. Uf.