Morón y Godoy, ¿por patear el tablero?

Y son el senador Raúl Morón y el diputado Leonel Godoy los que, nos comentan, estarían alistando una estrategia para patear el tablero michoacano, sin importarles el costo para Morena, luego de no verse favorecido el primero en la encuesta interna que llevó a la dirigencia nacional de ese partido —encabezada por Ariadna Montiel y Citlalli Hernández— a designar como coordinador de la defensa de la transformación y la soberanía a Carlos Torres Piña. El amago de los legisladores, quienes, es sabido, tienen un peso político relevante en la entidad se debe a que acusan que hubo una supuesta guerra sucia en su contra, al tratar de vincularlos con el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. “Estamos también consultando a toda la estructura… quedamos de juntarnos en 15 días”, señaló ayer Morón a pregunta de medios. Llama la atención que se tome su tiempo, nos comentan, sobre todo, porque el compás de espera para un cierre de filas abre paso a especulaciones que debilitan a la 4T. En fin.

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