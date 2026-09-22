El diccionario de Alito

Dicen que en el PRI van a tener que empezar a echarle creatividad al diccionario, porque el repertorio de palabras que utiliza su dirigente, Alejandro Moreno, para referirse a Morena se le está haciendo cada vez más chiquito. Resulta que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE volvió a ordenar ayer al tricolor y a su dirigente retirar publicaciones y abstenerse de vincular al partido guinda con expresiones como “narcopartido”, “narcorrégimen”, “narcodictadura”, “narcogobierno”, “narcopropagandista” y “narcopolíticos”, cuando no cuenten con sustento fáctico. Y decimos que “volvió” porque apenas el 29 de julio el árbitro electoral ya había dictado medidas cautelares por el uso de prácticamente el mismo catálogo. Aquella vez, en el PRI acusaron censura y Alito advirtió que no lo iban a callar. Casi dos meses después, el INE tuvo que sacar el silbato por la misma jugada. Así que, nos dicen, en Insurgentes Norte tienen dos opciones: moderar el discurso o ponerse creativos con los sinónimos. ¡Zas!