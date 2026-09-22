Cumpleaños sin fiesta

Conque no fue precisamente falta de memoria, ¿eh…? Nos cuentan que entre algunos panistas causó extrañeza que por segundo año consecutivo la dirigencia nacional del partido, encabezada por Jorge Romero, dejara pasar el aniversario de Acción Nacional sin el tradicional festejo que durante décadas reunió a la militancia. Y es que el PAN llegó a sus 87 años sin convocatoria nacional, celebraciones en torno al Ángel de la Independencia, conferencias, ni aquellos actos con los que acostumbraba recordar su fundación. En 2025, nos recuerdan, ocurrió prácticamente lo mismo. Pero por ahí nos hacen ver que Romero sí tenía presente la Navidad blanquiazul: el pasado 16 de septiembre publicó una columna titulada “87 años de historia: México cuenta con Acción Nacional”, en la que incluso felicitó a militantes, adherentes y simpatizantes. Así que olvidársele, lo que se dice olvidársele… pues no. Se acordó del cumpleañero; nomás volvió a dejarlo sin fiesta. ¡Ups!