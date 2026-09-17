Cadenas afianzan al país como el 1.er socio de EU

México se perfila como uno de los principales beneficiarios de la reconfiguración de las cadenas de suministro en Norteamérica, en un entorno de mayor proteccionismo, aranceles y conflictos geopolíticos; el país ha aumentado sus exportaciones y se convirtió en socio comercial número uno de Estados Unidos; no obstante, para sostener un mayor crecimiento económico necesita atraer más inversión y reducir la incertidumbre que ha generado la revisión del T-MEC.

“México se ha erigido como uno de los principales beneficiarios de la reorganización de las cadenas de suministro en Norteamérica, incrementando sustancialmente su cuota en las importaciones de Estados Unidos y consolidando su posición como el mayor socio comercial”, indicó un análisis de Citi Research.

El Dato: Citi prevé que México, Canadá y EU llegarán a un acuerdo por la importancia de sus cadenas de suministro.

La participación del país en las cadenas globales de valor se ha ampliado hacia el sector tecnológico. Aunque hace algunos años sus mayores exportaciones a Estados Unidos se concentraban principalmente en vehículos, el escenario ha cambiado con la imposición de aranceles y el auge de la Inteligencia Artificial (IA).

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En ese sentido, ha asumido un papel clave en el ensamblaje final y posterior exportación de Unidades Centrales de Procesamiento (CPU, por sus siglas en inglés). Esta posición refuerza su importancia dentro de la reorganización de las cadenas de suministro en Norteamérica.

De acuerdo con un análisis de Banco Base, 83.4 por ciento de las exportaciones mexicanas son enviadas hacia Estados Unidos, y entre enero y julio del año en curso la partida 8471 de máquinas automáticas para procesamiento de datos (CPU) sólo pagó un arancel de 0.01 por ciento, lo que significó un crecimiento importante en los primeros siete meses del año.

Con cifras del Banco de México (Banxico), el valor de las exportaciones mexicanas totales de máquinas automáticas para procesamiento de datos que se realizaron entre enero y julio de 2025 ascendió a 37 mil 814 millones 31 mil dólares, en los mismos meses, pero en 2026 se ubicó en 113 mil 729 millones 720 mil dólares, lo que significó un alza de 75 mil 915 millones 689 mil dólares, y una variación de 200.7 por ciento.

VENTAS TOTALES DE MÉXICO ı Foto: Especial

“El auge de la IA encuentra a América Latina relativamente mejor posicionada. Este fenómeno podría reforzar aún más la posición de México en la reorganización en curso de las cadenas de suministro globales. Los socios del T-MEC (Tratado comercial entre México, EU y Canadá) se encuentran actualmente revisando el acuerdo en un contexto de aranceles unilaterales en el sector automotriz, la joya de la corona de la base manufacturera de México”, añadió el documento de Citi.

En la revisión del T-MEC, México ha buscado que se fortalezcan las cadenas de suministro de automóviles y se reduzcan los aranceles, pero también quiere un acceso para las exportaciones de CPU, y en ese sentido, Citi prevé que una vez que se concluya el proceso, “es probable que refuerce su posición dentro de las redes de producción de Norteamérica”.

Sin embargo, señaló que el país vive una etapa de bajo crecimiento, por lo que si quiere aumentarlo, es necesario que haya un “impulso de inversión más fuerte”, pero la colaboración debe ser pública y privada, o un ciclo renovado de nearshoring y para que suceda, la renegociación del T-MEC debe preservar la cooperación de los tres socios comerciales.