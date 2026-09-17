Presiona guerra con Irán precio del diésel en EU; sube 68%

El cierre del estrecho de Ormuz, donde transita una parte importante del petróleo mundial, comenzó a trasladar los costos generados por la incertidumbre al precio de los combustibles, con lo que el diésel superó los seis dólares por galón, un repunte de 68 por ciento respecto a lo observado un año antes.

De acuerdo con datos de la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés), el precio promedio del diésel en Estados Unidos alcanzó los 6.285 dólares por galón para un periodo que concluyó el pasado 14 de septiembre.

Para ponerlo en perspectiva, el precio del diésel en Estados Unidos es mayor que en México, con base en la información de la EIA y PetroIntelligence. Un litro de diésel cuesta 28.48 pesos —con un tipo de cambio de 17.15 pesos por cada dólar—. En cambio en suelo mexicano dicho combustible está en 27.01 pesos por cada litro, en promedio.

El Dato: El diésel es el combustible que mueve mercancías, sostiene partes clave de la economía industrial, por lo que los picos de precios pueden trasladarse rápidamente.

Ante la escalada de precios del diésel, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), decretó un estímulo fiscal aplicable al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del combustible por primera vez desde el 2022.

En un análisis de JP Morgan, una gran parte del aumento de los precios de este combustible se debe a las perturbaciones geopolíticas registradas del otro lado del mundo, como el conflicto entre Irán y Estados Unidos —el cual ha elevado los riesgos en torno a los flujos de energía a través de rutas clave en Oriente Medio—.

A las presiones derivadas del conflicto entre Irán y Estados Unidos se suman las afectaciones provocadas por la guerra entre Rusia y Ucrania, que han generado interrupciones en refinerías y reducido la disponibilidad de productos para exportación.

“Los riesgos relacionados con Irán han empujado al petróleo crudo por encima de los 100 dólares por barril varias veces este año, añadiendo una presión generalizada a los mercados energéticos. El diésel también puede comportarse de manera diferente a la gasolina porque proviene de una parte distinta del barril y compite por la misma capacidad de refinación que otros destilados, como el combustible para aviones y el combustible para calefacción”, explicaron en un análisis.

De ahí que las refinerías no pueden producir más diésel de forma instantánea sin asumir ciertos sacrificios y los inventarios pueden ser menos permisivos cuando ya son escasos, acotó JP Morgan.

El 16 de septiembre, la EIA informó de una reducción menor a la esperada en los inventarios de crudo del país la semana pasada. Las reservas de petróleo crudo de EU, cayeron alrededor de 640 mil barriles la semana pasada en comparación con las expectativas de 1.62 millones de barriles de una encuesta de Reuters a analistas de energía.

La noticia de la EIA también se da tras conocerse que Arabia Saudita suspendió las cargas de petróleo en Yanbu, su principal puerto en el Mar Rojo, tras ataques a su oleoducto Este-Oeste, según Reuters.

De acuerdo con estimaciones, desde ese punto se exportan hasta 5 millones de barriles de petróleo por día.

Gisselle Abdo, especialista en mercados financieros y gestión de riesgos en Capitaria, explicó en un análisis que el petróleo vuelve a ser una fuente importante de incertidumbre. “Si las tensiones en Medio Oriente continúan escalando, un aumento adicional en los precios del crudo podría reforzar las preocupaciones inflacionarias y favorecer al dólar como activo de refugio. Por ahora, ese efecto parece estar pesando más que el beneficio que mayores precios del petróleo pueden representar para México”, acotó.

Al cierre del 16 de septiembre, el precio del Brent se ubicó en 105.56 dólares por barril; una caída respecto del día previo de 0.02 por ciento. Mientras que el WTI se ubicó en 102 dólares por barril, un tropiezo de 0.42 por ciento, según Investing.

El aumento en los precios de los combustibles —y sus efectos en la inflación— también arribó a la conferencia de política monetaria de la Reserva Federal de EU (Fed, por sus siglas en inglés) por la tensión que existe en el mercado de bonos.

Los bonos del tesoro de EU a 10 años superaron 5.0 por ciento, un nivel no alcanzado desde el 2007. Al respecto, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, mencionó que el aumento de los papeles responde a la situación geopolítica, principalmente.

Turbosina eleva costos de American Airlines

| Reuters |

EL PRESIDENTE ejecutivo de American Airlines, Robert Isom, dijo que los precios del combustible que se mantienen altos podrían obligar a la aerolínea a ajustar su capacidad, a pesar de que la fuerte demanda y el aumento de los ingresos han ayudado a compensar gran parte del incremento de los costos.

En su intervención en una conferencia de Morgan Stanley, el presidente financiero de American, Devon May, señaló que los precios del combustible en el cuarto trimestre han subido cerca de un dólar por galón frente al nivel previsto cuando publicaron sus previsiones en julio, lo que supone un incremento de los costos de combustible de mil millones de dólares.

May explicó que cada variación de un centavo en los precios del combustible modifica los costos trimestrales de la compañía en unos 10 millones de dólares. La aerolínea seguirá ajustando su capacidad a finales del cuarto trimestre debido al aumento, añadió el ejecutivo.

19 por ciento crecerían los ingresos de la aerolínea

American Airlines confirmó que, hasta ahora, ha recuperado una parte sustancial del incremento, pero el último repunte está obligando a realizar ajustes de capacidad para finales del cuarto trimestre.

Por su parte, Isom afirmó sentirse “muy optimista” respecto de la previsión de crecimiento de los ingresos de la aerolínea para el tercer trimestre, que se sitúa entre el 16 y el 19 por ciento, y espera que la gran mayoría de las alzas resulten duraderas.