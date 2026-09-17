Sector automotriz lidera contratación

MÉXICO FINALIZARÁ 2026 con expectativas de contratación favorables, impulsadas por sectores estratégicos como la industria automotriz, los servicios financieros, la tecnología, la construcción, el comercio y la logística.

De acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup en el cuarto trimestre, 53 por ciento de los empleadores prevé aumentar su plantilla; 33 por ciento, anticipa mantenerla sin cambios y 12 por ciento proyecta reducirla.

“El resultado coloca a México entre los mercados con las expectativas de contratación más elevadas de la medición internacional. Con 41 por ciento de tendencia neta de empleo, el país se ubica por encima del promedio global de 29 por ciento y ocupa la cuarta posición respecto a otros países.

53 por ciento es la previsión de contratación de Brasil

La firma destacó que las personas que buscan un empleo podrían encontrar oportunidades en el sector automotriz, ya que las expectativas de contratación se ubican en 53 por ciento; finanzas y seguros, 47 por ciento; información, 45 por ciento; construcción y bienes raíces, 44 por ciento; comercio y logística, 44 por ciento; tech y servicios TI, 40 por ciento; manufactura, 44 por ciento; hotelería y turismo, 36 por ciento, entre otros.

Alberto Alesi, director de ManpowerGroup México, Caribe y Centroamérica, sostuvo que las expectativas de mayor contratación en el sector automotriz podrían ser un reflejo de que, pese a las presiones arancelarias, las cadenas de suministro se “están normalizando”.

Explicó que la normalización de pedidos, la llegada de nuevas empresas y la expansión de inversiones, reconfiguran algunas zonas productivas del país.

“Hay una reconfiguración en algunas zonas geográficas, en donde ensambladoras están haciendo inversiones, mientras otras cierran líneas de producción”, dijo.