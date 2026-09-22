Delcy Rodríguez se reúne con Trump por primera vez desde la captura de Maduro en Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este martes con Donald Trump.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, se sostuvo este martes una “histórica reunión” con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en la ciudad de Nueva York.

Se trata del primer encuentro en persona entre ambos mandatarios a ocho meses de la operación Absolute Resolve, la incursión militar estadounidense en Caracas, Venezuela, que terminó con la captura y deposición del entonces presidente, Nicolás Maduro Moros, y su esposa, Cilia Flores.

A través de su canal de Telegram, la líder chavista informó que durante la reunión abordaron “el fortalecimiento de la relación bilateral” entre Estados Unidos y Venezuela, restablecida el pasado 5 de marzo después de una ruptura diplomática de siete años.

En su primer viaje a Estados Unidos desde que asumió el cargo, este 23 de septiembre se espera la participación de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde, adelantó el pasado 20 de septiembre a su llegada a Nueva York, “Venezuela estará presente para llevar su voz y defender sus principios, con una agenda de trabajo basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 22 de septiembre de 2026. ı Foto: AP

De acuerdo con Reuters, la presidenta encargada viajó acompañada por el vicepresidente de Economía, Calixto Ortega Sánchez, la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao Vera, y por funcionarios de la petrolera estatal PDVSA.

Sobre la reunión con Trump, Delcy Rodríguez detalló que conversaron sobre “el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas”, como energía, minería, seguridad “y otros asuntos de interés común”.

Según dos personas cercanas a la delegación venezolana citadas por Reuters, en encuentro se centra en presentar al país sudamericano como un destino atractivo para la inversión.

El presidente Donald Trump durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 22 de septiembre de 2026. ı Foto: AP

Delcy Rodríguez agradeció directamente a Trump por el “decidido apoyo” que Estados Unidos brindó a Venezuela tras los sismos del pasado 24 de junio, “así como por su respaldo al proceso de reinserción de nuestro país en los espacios multilaterales”.

“Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo”, aseveró la presidenta encargada. “Seguiremos impulsando una diplomacia al servicio del interés nacional, orientada a alcanzar resultados concretos y beneficios colectivos para el pueblo venezolano”, concluyó.

Un funcionario de la Casa Blanca informó a Reuters que en la reunión también participaron el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles y el asesor Stephen Miller.

Con información de Reuters.

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cehr