Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, pide a juez de EU cambiar prisión por arresto domiciliario

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, solicitó al sistema judicial de Estados Unidos poder esperar el juicio en su contra y el del expresidente venezolano, fuera de prisión debido a problemas cardíacos.

En un documento judicial, la defensa de Cilia Flores pidió que sea trasladada a una residencia privada en Nueva York y se le ofrezca un régimen de arresto domiciliario con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.

La solicitud fue presentada por su abogado, Mark Donnelly, quien sostiene que Cilia Flores debería poder recuperarse fuera de un centro de detención.

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“Merece la oportunidad de esperar su juicio bajo arresto domiciliario, mientras se recupera de una cirugía cardíaca invasiva”, señaló Donnelly en el escrito judicial.

Según la defensa, “antes de la invasión militar de Estados Unidos a Venezuela, la señora Flores de Maduro gozaba de buena salud física y no tomaba medicación de forma continuada, salvo una inyección mensual para ayudar a controlar su prolapso de la válvula mitral”, escribió Donnelly.

El abogado de Cilia Flores aseguró que ahora la esposa de Maduro toma cuatro medicamentos, “mantiene nitroglicerina a mano por si sufriera un posible ataque al corazón y sopesa las continuas recomendaciones médicas que sugieren una exploración coronaria y una intervención quirúrgica”.

La petición plantea que, de ser liberada, Cilia Flores permanezca bajo arresto domiciliario con monitoreo GPS, vigilancia armada las 24 horas, entrega de todos sus documentos de viaje y supervisión de un custodio aprobado por el tribunal.

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FGR