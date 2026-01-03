Así fue la captura de Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela | CRONOLOGÍA

Donald Trump (izq.) y parte de su gabinete informaron cómo fue la captura de Maduro en Venezuela.

En la que ha sido descrita por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como una de las operaciones más grandes y eficientes ejecutadas por las fuerzas de su país, Nicolás Maduro fue capturado en Caracas, tras meses de tensiones militares.

Así lo informó Trump la mañana de este sábado, después de que se registrara una serie de explosiones y bombardeos en diferentes puntos de Venezuela. A través de un mensaje en redes, el presidente estadounidense confirmó que se trató de una operación militar que derivó en la captura de Maduro.

Conferencia de Donald Trump este sábado 3 de enero. ı Foto: Captura de pantalla.

Posteriormente, Trump y parte de su gabinete ofrecieron una conferencia de prensa en la que dieron más detalles sobre la operación, que el mismo mandatario describió como “de un show de televisión”. A bordo de aviones de combate, con drones, un apagón provocado y un intento de fuga, así fue como Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en Caracas.

President Trump says he watched the live capture of Maduro and described it as “like a television show”



“I watched it literally like I was watching a television show... The speed, the violence, it was an amazing thing”



pic.twitter.com/FDed3Z5WBO — FearBuck (@FearedBuck) January 3, 2026

Paso a paso de la operación con la que EU capturó a Nicolás Maduro en Venezuela

En conferencia de prensa, Trump y parte de su gabinete dieron detalles sobre la Operación Absolute Resolve (traducida como “Resolución Absoluta” o “Determinación total”).

Esto fue lo que narraron Donald Trump, el secretario de Guerra Pete Hegseth; el de Estado, Marco Rubio, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

Meses de inteligencia : Las fuerzas armadas estadounidenses pasaron meses estudiando a Nicolás Maduro: sus movimientos, su forma de vida e incluso su comida y sus mascotas

Antes de Navidad (cerca del 23 de diciembre): Trump aprueba acciones militares en Venezuela; se retrasaron cuatro días para que las condiciones climatológicas fueran “perfectas”

Viernes 2 de enero, 10:46 hrs ET : Trump da la orden oficial de proceder con la operación; se despliegan agentes de la ley en Venezuela, protegidos por cazas F-22, F-35, F-18 y bombarderos B1

Sábado 3 de enero, 01:01 hrs ET : Fuerzas estadounidenses llegan a las instalaciones militares de Fuerte Tiuna, en Caracas; los helicópteros de EU se encuentran con fuerte resistencia

Sábado 3 de enero, “pocos minutos después” : Se apagan las luces en Caracas, lo que permite que se ejecute la operación estadounidense con mayor facilidad

Final de la operación: Trump aseguró que Maduro intentó refugiarse en un búnker dentro del Fuerte Tiuna pero “no alcanzó a cerrar la puerta”

🇺🇸🇻🇪 | URGENTE: Donald Trump dice que Nicolás Maduro intentó encerrarse en un búnker, pero no logró cerrar la puerta. pic.twitter.com/XMuICtmnPD — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 3, 2026

Sábado 3 de enero, 03:29 hrs ET : Maduro y su esposa Cilia Flores, capturados por EU, abordaron el buque de asalto USS Iwo Jima

Sábado 3 de enero, 04:35 hrs ET: Trump anuncia a través de la red social Truth que Maduro fue capturado

