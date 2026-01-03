Trump asegura que Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela, y que prometió colaborar con EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que fue informado de que Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, y que prometió trabajar de cerca con Washington.

En su conferencia de prensa desde Florida, Trump aseguró que, horas antes de su mensaje a medios, la hasta entonces vicepresidenta había jurado como presidenta de Venezuela tras la captura de Maduro, lo que hubiera evitado que el país sudamericano se quedara en una situación de vacío de poder.

“Ella es, supongo, la presidenta”, explicó Trump.

En el mismo sentido, el mandatario estadounidense acusó que Rodríguez fue “impuesta” por Nicolás Maduro, pero que, pese a su lealtad con el chavista, ella está dispuesta a colaborar.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una imagen de marzo de 2025 ı Foto: Reuters

Incluso, Trump enfatizó que Delcy Rodríguez se comunicó con el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, a quien le dijo que estaba dispuesta a trabajar con Washington.

“La vicepresidente de Venezuela fue elegida por Maduro. Marco [Rubio] va a tener conversaciones con ella”, aseguró Trump.

Sin embargo, como remarcan agencias internacionales, hasta el momento no hay una confirmación oficial de que Delcy Rodríguez haya asumido la presidencia de Venezuela.

Ella fue una de las primeras en pronunciarse sobre la operación que Estados Unidos lanzó en Venezuela para capturar a Maduro.

Ante los medios de Venezuela, Delcy exigió a Estados Unidos una “prueba de vida” de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, pues hasta ese momento se desconocía el paradero del mandatario venezolano.

Sin embargo, en ningún momento Delcy Rodríguez dijo que asumió la presidencia de Venezuela.

A propósito de la gobernanza del país sudamericano tras la captura de Maduro, Trump explicó que será el mismo Estados Unidos el que “se hará cargo” del poder en esta nación hasta que sea posible una transición ordenada.

Sobre la posible llegada de la líder opositora María Corina Machado o el excandidato impulsado por ella, Edmundo González, Trump expresó sus dudas, pues dijo que la primera “no tiene el respeto” del pueblo venezolano.

Machado Parisca, por su parte, aseguró que desde la oposición estaban listos para “tomar el poder” y “poner orden” en Venezuela.

Mientras que, horas antes, en entrevista con Fox News, Trump advirtió que si los aliados de Maduro mantenían su lealtad para con él, entonces enfrentarían un “futuro muy malo”. La advertencia se haría extensiva a la misma Rodríguez, así como al ministro de Interior, Diosdado Cabello.

