‘Si no pueden, lo haremos por ustedes’: Trump endurece ofensiva contra cárteles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este martes el respaldo de su gobierno a los países que integran la alianza Escudo de las Américas para enfrentar a los cárteles del narcotráfico y sostuvo que Washington podrá actuar contra esas organizaciones cuando las autoridades nacionales no tengan capacidad para hacerlo por sí mismas.

Durante el encuentro celebrado en Nueva York, convocó a reconocer como amenazas comunes a los grupos que su administración incluyó en la lista de organizaciones terroristas extranjeras.

“Durante años, los cárteles han librado una guerra contra los pueblos de este hemisferio. Ahora nosotros libramos una contra ellos”, afirmó Trump ante mandatarios y representantes de los países participantes. El presidente aseguró que esas estructuras controlan territorios y las definió como fuerzas “terroristas paramilitares violentas”.

‼️ TRUMP APOYÓ A @JMilei Y ARGENTINA EN EL ESCUDO DE LAS AMÉRICAS.



“Estados Unidos los apoya. He respaldado a algunos de ustedes y tuvieron grandes victorias electorales… tuvimos una gran victoria en Argentina.”



“Lo que pueda hacer por ustedes lo haré, felicitaciones por el… pic.twitter.com/tOb3D3BJFy — Renzo Valente (@renvalente) September 22, 2026

Trump fue más lejos al plantear que Washington podría actuar de manera directa cuando un país no tenga capacidad para hacerlo por cuenta propia. “Háganoslo saber y nosotros los eliminamos, o haganlo ustedes mismos. Eso me gusta todavía más. Pero si no pueden, lo haremos por ustedes”, declaró frente a los integrantes de la alianza.

El mensaje adquirió un peso particular para México, uno de los países que no forman parte del Escudo de las Américas. Horas antes, desde la tribuna de Naciones Unidas, Trump había señalado al territorio mexicano como “el epicentro de la violencia de los cárteles” y exigió al gobierno recuperar el control de las zonas bajo dominio de esas organizaciones. En ese mismo discurso advirtió que Estados Unidos recurrirá, de ser necesario, a su “poder militar sin igual” para proteger sus intereses en el hemisferio.

La advertencia se tradujo en una exigencia concreta para el resto de la región, en particular para los gobiernos que integran la alianza. “Hoy pido a todas las naciones del Escudo de las Américas que designen formalmente a los narcoterroristas como amenazas comunes para la estabilidad y apliquen sanciones aplastantes contra las 24 organizaciones terroristas extranjeras designadas por Estados Unidos”, señaló Trump.

Junto con ese llamado, el presidente ofreció el respaldo de Washington a quienes decidan enfrentar a esas estructuras. “Ustedes son mucho más fuertes que ellos y tienen el respaldo de Estados Unidos. Eso los hace mucho más poderosos”, expresó el republicano.

Trump acompañó ese respaldo con un llamado a fortalecer la respuesta contra los cárteles. “La única manera de detener el crimen es con dureza. Van a tener que ser muy duros. Ni siquiera les va a gustar, pero tendrán que serlo. Esto lo detendrá muy rápido”.

Las palabras del mandatario retomaron el diagnóstico que Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, había expuesto al abrir el encuentro.

El funcionario sostuvo que las organizaciones criminales transnacionales dejaron de operar únicamente como estructuras dedicadas al tráfico de drogas y ahora cuentan, en algunos casos, con recursos financieros, militares y de inteligencia comparables con los de un Estado.

“Estos grupos hoy son sofisticados. En muchos casos rivalizan con el Estado en términos de los recursos que tienen disponibles, ya sean financieros, militares o incluso de recopilación de inteligencia”, afirmó Rubio. Añadió que su carácter transnacional obliga a los gobiernos a establecer mecanismos conjuntos para enfrentarlos.

Según Rubio, esas redes “no reconocen fronteras” y mantienen operaciones en distintos países con vínculos entre sí. “Si los enemigos de la paz van a coordinarse, entonces quienes tenemos la obligación de proteger a nuestra gente y la soberanía de nuestros países también necesitamos coordinarnos”, expresó.

Trump también pidió a los participantes impedir que potencias externas controlen recursos estratégicos del continente.

Mencionó los ductos energéticos, las tierras raras y los corredores de comercio agrícola, además de sostener que la riqueza natural de la región debe permanecer bajo control de sus habitantes. “Los recursos de las Américas siempre deben pertenecer a los pueblos de las Américas”, dijo.

El mandatario presentó al mecanismo como una alianza de seguridad y cooperación económica para el hemisferio y aseguró que su gobierno mantendrá el apoyo a sus integrantes. “Estados Unidos está detrás de ustedes”, afirmó.

Al cierre reiteró la disposición de Washington para intervenir a petición de los gobiernos participantes. “Estamos con ustedes hasta el final. Háganoslo saber y estaremos ahí”, expresó.

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MSL