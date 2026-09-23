‘Consideré que este no era un momento para asistir a la asamblea’: Sheinbaum sobre la ONU

Sin ahondar en los motivos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que su inasistencia a la Asamblea General de Naciones Unidas este año se debió a que consideró que no era un buen momento; en cambio, sí viajará a China para la cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) a realizarse en noviembre próximo.

“Hay momentos y momentos donde uno decide ir y no consideré que este no era un momento para asistir a la asamblea. Tampoco fui el año pasado”, comentó.

En cuanto al viaje que realizará en noviembre para estar en China, explicó, se debe a que recibirá la estafeta ya que México será la sede que recibirá a los 21 países que conforman esta instancia multilateral.

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Referente a las posturas que se escucharon en lo que va de la Asamblea de la ONU, como el supremacismo externado por Estados Unidos, reafirmó que la postura de México es en favor de la igualdad de los estados para la toma de decisiones, pues recordó que dentro de este organismo global, el peso de las determinaciones recae en el Consejo de Seguridad, compuesto únicamente por cinco países: China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia.

🔴“Hay momentos y momentos”, respondió Claudia Sheinbaum sobre su decisión de asistir o no a la Asamblea General de la ONU.



La presidenta adelantó que sí viajará a China en noviembre para participar en la reunión de la APEC, donde, dijo, México recibirá la estafeta para… pic.twitter.com/jTXfRHtVB4 — Azucena Uresti (@azucenau) September 23, 2026

Asimismo, mantuvo su rechazo a los bloqueos comerciales y los conflictos que envuelven a países como Cuba, Irán, Venezuela y Palestina, debido a que estas medidas afectan a la población y no necesariamente a los gobiernos, por lo que además instó a que se consideren las soluciones pacíficas de las controversias con los que cuenta la ONU.

Al sostener la postura sobre que Naciones Unidas se vio rebasada ante los ataques contra el territorio palestino, consideró que sería “bueno” emprender cambios que fortalezcan a dicho organismo.

Como parte de eso fue que México respaldó la candidatura de la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, a la Secretaría General de la ONU, quien terminó por retirarse de la contienda al no obtener el apoyo dentro del Consejo de Seguridad.

“Por eso nosotros hablamos de fortalecer Naciones Unidas en esa visión bilateral. Por eso apoyamos a Bachelet en su momento. Bachelet pues no pasó con estas cinco naciones. (¿Se requeriría una reforma profunda en la Organización de Naciones Unidas?) Sería muy bueno”, declaró.

En cuanto a la resolución que la ONU adopte respecto al informe sobre las desapariciones en México, señaló que la aceptación o no dependerá de lo que se considere en la misma, ya que recordó el diferendo que se abrió por considerar que el reporte no tomó en cuenta las reformas y estrategias que el Estado mexicano emprendió para mejorar la respuesta a este fenómeno.

“Tampoco habían sido tomados en cuenta todos los esfuerzos que hemos implementado a partir, particularmente, de julio del 2025, cuando hicimos todos los cambios en las leyes, el aumento de presupuesto y el trabajo que hace Secretaría de Gobernación… No es que no aceptemos, ¿no? El problema es cómo fue redactado el documento. Y así como fue redactado, pues no era posible aceptarlo porque no es lo que está ocurriendo en el país”, declaró.

Por otro lado, confirmó que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sí asistirá a la Asamblea, pero aún no ha sido su turno de intervenir, el cual se prevé que sea a finales de la semana.

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LMCT