Moody’s reafirma la máxima calificación crediticia para la CFE en escala local

La agencia Moody’s reafirmó las calificaciones de AAA.mx para deuda de largo plazo y ML A-1.mx para deuda de corto plazo, denominada en pesos mexicanos, para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que representan el nivel más alto en la escala local.

En su comunicado, Moody’s resaltó que la CFE es una fundamental para el desarrollo económico y la estabilidad social de México. Asimismo, destacó su solidez operativa con una posición preponderante en el mercado eléctrico mexicano al generar alrededor del 72 por ciento de la energía del país y la fortaleza de su infraestructura para atender a 50 millones de usuarios, lo cual corresponde al 99.8 por ciento de la población.

Con esta calificación, Moody’s reafirma que la CFE es considerada como una inversión sumamente confiable y sólida para el público inversionista mexicano, y se enmarca en la estrategia del gobierno de México, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del fortalecimiento de sus instituciones a favor del desarrollo y el bienestar de la República.

cehr