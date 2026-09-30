Mayito Flaco, ubicado en la Ciudad de México, según nueva ficha de la DEA

La DEA actualizó la ficha de búsqueda de Ismael Zambada Sicairos, el "Mayito Flaco", y reveló que su última ubicación es la Ciudad de México.

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) difundió una ficha de búsqueda actualizada en la que reveló que la última ubicación registrada de Ismael Zambada Sicairos, alias el “Mayito Flaco”, es la Ciudad de México.

La publicación de la nueva ficha se dio a conocer este miércoles, un día después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones financieras contra él, otros líderes y empresas vinculadas a su facción dentro del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el documento emitido por la DEA, Zambada Sicairos es buscado por la justicia de ese país bajo la acusación formal de “conspiración para distribuir una sustancia controlada”.

Además del cargo por tráfico de drogas, la justicia estadounidense imputa a Zambada Sicairos el delito de lavado de dinero. Las autoridades norteamericanas lo señalan directamente como “responsable de dirigir las actividades delictivas del grupo, entre las que se incluyen el tráfico de drogas, el asesinato, la extorsión, la corrupción y el secuestro”.

Para incentivar la localización del “Mayito Flaco”, las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura. La DEA incluyó en la ficha datos de contacto directo para recibir reportes de la ciudadanía.

En el anuncio previo del martes, el Departamento del Tesoro identificó a “El Mayito” como el “líder indiscutible” de la facción conocida como “Los Mayos”.

Dicho liderazgo se consolidó tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, quien fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas.

#DEASanDiego is looking for Ismael Zambada-Sicairos, wanted for Conspiracy to distribute a controlled substance. If you have any information, please contact us at:



Phone Number: 1-858-298-5670

E-mail: MFSinaloaTipLine@dea.gov

Threema: PTJ4HS3J



𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤… pic.twitter.com/qJGPRaxZJz — DEASanDiego (@DEASANDIEGODiv) September 30, 2026

El reporte oficial señala que el “Mayito Flaco” posee la doble nacionalidad mexicano-estadounidense, al haber nacido en Anaheim, California.

Asimismo, los comunicados de las autoridades estadounidenses revelaron que Zambada Sicairos intentó ocultar sus nexos con el Cártel de Sinaloa mediante una solicitud de cambio de nombre en Estados Unidos, en la cual pretendió registrarse como Fernando Sicairos Aispuro en el año 2001.

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JVR