Ficha de recompensa de Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, emitida por el Gobierno de EU el pasado 18 de agosto.

Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco, se convirtió, en mayo de este año, en el primer narcotraficante mexicano acusado formalmente de narcoterrorismo en Estados Unidos (EU). El caso, que se sigue en la Corte Federal de San Diego, tiene más tintes de espectáculo político que de verdadera eficacia en el combate al crimen organizado, consideró en entrevista con La Razón el exjefe de Operaciones Internacionales de la agencia de Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Michael Vigil.

Zambada Sicarios es el tercer hijo varón de El Mayo Zambada y el único de los descendientes del cofundador del Cártel de Sinaloa que no ha sido arrestado, como fue el caso de sus hermanos Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo ; Serafín Zambada Ortiz, El Sera, e Ismael Zambada Imperial, Mayito Gordo, quienes fueron capturados en 2009, 2013 y 2014, respectivamente.

“Esa designación, como siempre lo he dicho, en realidad es simbólica y no va a tener impacto”, dijo Vigil a este medio y recordó que la ley estadounidense ya prevé medidas similares para combatir el narcotráfico, como el congelamiento de cuentas bancarias, sanciones a quienes apoyan materialmente a los cárteles y restricciones migratorias a sus miembros. “Ya tenemos décadas haciendo eso”, insistió.

Para Vigil, la acusación de narcoterrorismo no es sino un recurso discursivo que se inserta en la narrativa política del presidente Donald Trump: “Lo hizo porque todo lo que está haciendo es teatro político (…) poner tropas en la frontera con México es teatro político, no va a tener impacto porque la mayor parte de las drogas pasan por las garitas fronterizas y quien la cruza, principalmente son americanos”.

Mayito Flaco enfrenta, desde septiembre de 2013, cargos por su presunta participación en una empresa criminal y conspiración para distribuir e importar cocaína, metanfetamina y marihuana.

El 23 de junio de 2023, la DEA nombró a Zambada Sicairos como “el fugitivo de la semana”, en esa fecha se dio a conocer la primera fotografía del narcotraficante de 43 años que aún está prófugo.

Estados Unidos, en su ficha de búsqueda, detalló que El Mayito Flaco mide 1.75 metros de altura, pesa cerca de 80 kilogramos y tiene el cabello marrón.

Actualmente, sostiene un conflicto armado por el control del Cártel de Sinaloa contra la facción de Los Chapitos, liderada por los hijos de Joaquín, el Chapo, Guzmán.

DEMANDA FRENO DE ARMAS. Michael Vigil comentó que las autoridades estadounidenses deberían optar por frenar el tráfico de armas de EU a México, una de las demandas que también ha impulsado el Gobierno de México desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“El 80 por ciento de las armas que se encuentran en México vienen de los Estados Unidos. Eso debería de abrir las puertas para buscar a estas personas que venden armas, sabiendo que el destino es México”, reprochó Vigil.

A juicio del exagente, Washington ha optado por un enfoque que genera titulares en la prensa de Estados Unidos y a nivel internacional, pero no soluciones. “Es una ley básica de la economía: si hay demanda, habrá gente que produzca e importe drogas. Aquí en Estados Unidos no están haciendo nada para controlar las armas ni para reducir la demanda de drogas ilícitas”, sostuvo.

ACUSACIÓN INÉDITA. “El Mayito Flaco fue acusado en mayo y yo creo que es el primero que ha sido acusado por narcoterrorismo”, destacó Vigil y subrayó que este cargo vino acompañado de una denuncia emitida por la oficina de la DEA en San Diego y que, en términos de procedimiento judicial, “con esa orden de aprehensión ya activa, los muchos recursos de la DEA y la coordinación con el Gobierno de México va a ser detenido”, aseveró.

El exagente también precisó que la acusación no surge de manera improvisada, sino tras la presentación de evidencias ante un gran jurado compuesto por ciudaciudadanos estadounidenses ya que: “Cuando piensan que existe suficiente evidencia, el fiscal presenta el caso adelante de un gran jurado de aproximadamente 23 o 25 individuos. Si dicen que sí, entonces sale una acusación formal, lo que nosotros llamamos un indictment”.

Mientras tanto, el futuro de El Mayito Flaco dependerá de la coordinación binacional.

Si es detenido en México, EU enviará la solicitud de extradición con la promesa de no aplicar la pena de muerte.

El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado (DOS) de EU designó al Tren de Aragua (TdA), Mara Salvatrucha (MS-13), Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste (CDN), La Nueva Familia Michoacana (LNFM), Cártel de Golfo (CDG) y Cárteles Unidos (CU) como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, “las designaciones terroristas exponen y aíslan a entidades y personas, negándoles el acceso al sistema financiero estadounidense y a los recursos que necesitan, para llevar a cabo atentados” afirmó el exagente.