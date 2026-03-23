¿Cuándo salen los niños de vacaciones de Semana Santa 2026?

Cada día están más cerca las vacaciones de Semana Santa, por lo que las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de algunos días libres para descansar y divertirse.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publica el Calendario Escolar cada que se da inicio a un ciclo escolar, por lo que los días de asueto, sin clases por actividades de los profesores y los periodos vacacionales ya están establecidos.

Tomando en cuenta el periodo vacacional del Calendario Escolar 2025-2026 de la SEP, los padres de familia o tutores pueden planear con tiempo los días en los que dedicarán tiempo para salir de viaje o realizar actividades relacionadas con la Semana Santa.

Vacaciones ı Foto: Especial

Fecha de vacaciones de Semana Santa 2026

El próximo periodo vacaional será de marzo a abril, y este periodo coincide con la Semana Santa del 2026, que será del 29 de marzo al 5 de abril.

Mientras que el próximo periodo vacacional comienza el Lunes 30 de abril, un día después del Domingo de Ramos, y termina el viernes 10 de abril, unos días después del Domingo de Pascua.

El viernes 27 de marzo se realizará la junta mensual del Consejo Técnico Escolar, lo que significa que algunos estudiantes de nivel básico no tendrán clases ese día.

Del 23 al 26 de marzo se realizará el Registro y comunicación de los resultados de evaluación, lo que significa que también en algunas instituciones se suspenderán las clases.

En gris, los días de Semana Santa de 2026 que serán vacaciones, según el calendario de la SEP. ı Foto: Captura de pantalla

¿Cuáles son los 7 días de la Semana Santa?

La Semana Santa es un periodo en el que se conmemora la última semana de vida, crucificción, muerte y resurrección de Cristo, y se realizan diversas actividades.

Debido a esto, muchas personas religiosas lo consideran como una fecha importante cada año, e incluso es considerado como el periodo litúrgico más importante.

Los días clave de la Semana Santa son cinco, y esto es lo que representa cada uno de ellos:

Domingo de Ramos: El primer día de la Semana Santa es dedicado a conmemorar la llegada de Cristo a Jerusalén.

Jueves Santo: En este día se cuenta con la representación de la última cena y la eucaristía.

Viernes Santo: Este día es dedicado al viacrucis, pues se conmemora la crucifixión de Cristo, así como el dolor y sufrimiento que atravesó durante todo su recorrido hacia la condena de muerte en la cruz.

Sábado de Gloria: Este día es dedicado al luto y no se realizan misas, pues representa el día que hay entre la muerte y resurrección de Jesucristo.

Domingo de Pascua: Es el día de la Resurrección de Cristo, muchas familias se reúnen durante este día para convivir.

Semana Santa ı Foto: Especial

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