Vacaciones SEP 2026: ¿Cuántos días son por Semana Santa?

Cada inicio de ciclo escolar la Secretaría de Educación Pública (SEP) da a conocer el Calendario Escolar, y en este se encuentran establecidos los días de asueto, días sin clases por cuestiones administrativas, y los periodos vacacionales.

De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026, el próximo periodo vacaional será de marzo a abril, por lo que muchas personas se están pregunando cuántos días corresponden a la Semana Santa.

Durante el periodo vacacional de marzo-abril muchas personas acostumbran a salir de viaje, por lo que conocer las fechas de las vacaciones es muy importante para planear los días de descanso con anticipación.

Vacaciones ı Foto: Especial

¿Cuántos días de vacaciones son por Semana Santa?

La Semana Santa de este 2026 será del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, por lo que este periodo; considerado como uno de los más importantes dentro de la religión católica, coincide con las vacaciones de la SEP.

Las vacaciones de la SEP están establecidas desde el lunes 30 de marzo hasta el viernes 10 de abril; sin embargo, el viernes 27 de marzo se realizará la junta mensual del Consejo Técnico Escolar, por lo que muchos estudiantes no tienen clases.

Además de esto, del 23 al 26 de marzo será el Registro y comunicación de los resultados de evaluación, por lo que algunas instituciones tampoco tienen clases en estos días.

En gris, los días de Semana Santa de 2026 que serán vacaciones, según el calendario de la SEP. ı Foto: Captura de pantalla

Muchas familas acostumbran a realizar actividades por Semana Santa, por lo que este periodo vacacional funciona para que las y los estudiantes de la SEP puedan participar en estos, y pasar tiempo de calidad con sus familias.

A parte del periodo vacacional, para los meses que restan del ciclo escolar 2025-2026 también se contemplan los siguientes días sin clases:

Viernes 1 de mayo por suspensión de labores docentes

Martes 5 de mayo por suspensión de labores docentes

Viernes 15 de mayo por suspensión de labores docentes

Viernes 29 de mayo por junta del Consejo Técnico Escolar en sesión ordnaria

Viernes 26 de junio por junta del Consejo Técnico Escolar en sesión ordnaria

Viernes 3 de julio se llevará a cabo el registro de calificaciones,

Martes 14 de julio se realizará el Registro y comunicación de los resultados de evaluación

El Miércoles 15 de julio concluye el ciclo escolar

Calendario SEP 2025-2026 ı Foto: Captura de pantalla

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