Alcalde Giovani Gutiérrez reúne a más de 50 mil personas en Segundo Informe de Gobierno

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, el 15 de noviembre de 2026.

Ante más de 50 mil personas reunidas en el Estadio Azteca, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, presentó su segundo informe de gobierno, durante el que destacó los tres rubros que han marcado su administración: la percepción de seguridad, las obras y los servicios urbanos.

“Hoy, a cinco años de trabajo constante y permanente, Coyoacán vive una nueva época en la que nos hemos dedicado a la construcción de un legado; nos hemos dedicado a la edificación de una alcaldía renovada, una demarcación que es referente de trabajo, de acciones, de obras y de un legado histórico, el cual hemos recuperado y te aseguro que vamos a preservar”, sostuvo.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, el 15 de noviembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Gutiérrez Aguilar agradeció el apoyo de las autoridades federales, y destacó que Coyoacán se mantiene como “una de las mejores alcaldías de la Ciudad de México”.

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También agradeció el respaldo de la base trabajadora de la demarcación, y afirmó que su administración es reconocida por la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos y en la transparencia de sus procedimientos, lo que llevó a Coyoacán a posicionarse entre los primeros lugares de las alcaldías sin subejercicios.

Además, recordó la rehabilitación de los mercados públicos de Coyoacán, las más de 80 escuelas de educación básica intervenidas, así como los 11 deportivos y las nueve albercas con las que cuenta la demarcación. En materia de cultura, destacó la rehabilitación de foros, teatros, casas de cultura, el kiosco, los jardines y del Palacio de Cortés.

“Propios y extraños reconocen las obras que se han emprendido en nuestro hermoso Coyoacán” indicó, al tiempo que reconoció que estar a cargo de la alcaldía, “no es una posición de poder, sino de servicio. Ello implica una alta responsabilidad para administrar los recursos que vienen de sus impuestos”.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, el 15 de noviembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Giovani Gutiérrez señaló que diversas acciones emprendidas han hecho historia porque no hay registro del trabajo como en cinco años: “Nosotros hemos sido pioneros en retiro de 100 toneladas de cable en desuso, en combate a chelerías, en atención a la salud de la mujer, en recuperación de espacios públicos”.

“La ley no es opcional ni queda a consideración de nadie, aquí la ley es guía, por eso se suspenden obras, se retiran bienes mostrencos, se efectúan verificaciones con el INVEA, porque aquí estamos con las y los vecinos” Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán



Giovani Gutiérrez aseguró que Coyoacán recupera el lugar que le corresponde en la capital del país porque es un mejor espacio que hace cinco años.

“Trabajamos por Coyoacán con visión de futuro, con altura de miras; sin distingos, ni mezquindades. Trabajamos por un Coyoacán más seguro, más limpio, más ordenado y más eficiente porque seguiremos siendo imparables” Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán



Acompañaron al alcalde su esposa, Rossy Romero; el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, del expresidente del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, así como el dirigente del PRI en la Ciudad de México, Israel Betanzos Cortes, y la dirigente del PAN, Luisa Gutiérrez Ureña, además del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, el 15 de noviembre de 2026. ı Foto: Cortesía

También asistieron el diputado Héctor Saúl Téllez y la presidenta del Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza de los Santos, además de representantes del sector empresarial.

cehr