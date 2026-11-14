Rafa Márquez y su alarmante declaración tras la derrota de México en Jamaica; “Nos equivocamos en...”

Rafa Márquez aceptó sentir preocupación tras la derrota de México contra Jamaica en la Concacaf Nations League.

Rafa Márquez reconoció que le preocupa el accionar de toda la Selección Mexicana después de la derrota de 3-2 a manos de Jamaica en el Estadio Nacional de Kingston, en la ida de cuartos de final de la Concacaf Nations League.

El Káiser de Michoacán aseguró en conferencia de prensa que “me preocupa todo el accionar del equipo, no solamente una posición, intentaremos trabajar para mejorar el partido siguiente”.

Rafa Márquez admite errores de México ante Jamaica

Rafa Márquez reconoció fallas puntuales de la Selección Mexicana en su visita a Jamaica. Hizo énfasis en los errores cometidos por izquierda, cuyo lateral por esa banda fue el experimentado Jesús Gallardo.

“Nos equivocamos en ciertas fases, sobre todo por el lado izquierdo no estuvimos demasiado finos. Lo que me gustaría es que el equipo mantuviera un poco más el nivel, tener la posesión, no perderla (la pelota) tan fácil”, señaló ante los medios el Káiser de Michoacán.

Sin embargo, Rafa Márquez también resaltó que el tropiezo a manos de Jamaica se debe en gran parte a la falta de contundencia de los atacantes. Una de esas fallas fue de Julián Quiñones, quien anotó de penalti en el segundo tiempo.

"Si los dos manos a manos que tuvimos nos faltó contundencia"@RafaMarquezMX, DT de @miseleccionmx



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“Hay dos cosas muy importantes. La primera es contundencia, si metemos esas dos ocasiones que tuvimos, esos dos manos a manos, quizá ahí se acaba el partido y no le damos confianza al rival”, ahondó el cinco veces mundialista con el Tricolor.

¿Cuándo es la vuelta entre México y Jamaica?

La Selección Mexicana y Jamaica vuelven a medir fuerzas el próximo martes 17 de noviembre, cuando se enfrenten en el Estadio BBVA de Monterrey en el cotejo de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El Tricolor no disputa un compromiso en la capital de Nuevo León desde el 11 de octubre del 2018, día en el que derrotó 3-2 a Costa Rica en un cotejo amistoso desarrollado en la cancha del Estadio Universitario.

Será el último compromiso de este 2026 para la Selección Mexicana, que en septiembre comenzó su proceso hacia el Mundial 2030 con Rafa Márquez en el timón.

EVG