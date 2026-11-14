Jugadores del América y Red Bull arman tremenda campal a puñetazo limpio; ni en el barrio se ven estos VIDEOS

Reprobable es la palabra que describe lo que ocurrió en el Sports Illustrated Stadium, donde jugadores del América y Red Bull se calentaron y se suscitó una pelea a puño limpio que ni en los partidos de barrio se ven.

Después de una falta cerca de una de las cabeceras en la que estuvo involucrado Miguel Borja, Andy Rojas, jugador de Nueva York, comenzó a empujar a los futbolistas de las Águilas y la pelea subió de tono.

Ramón Juárez, Emilio Lara y Dagoberto Espinoza llegaron al lugar de los hechos y soltaron golpes, patadas y empujones a cualquier jugador que se le pusiera enfrente. También Alan Cervantes, a pesar de que Rodolfo Cota intentó detenerlo, soltó varios golpes a sus rivales.

Los jugadores del Red Bull no se quedaron atrás, ya que ellos fueron los que comenzaron esta pelea campal cuando entre dos futbolistas tomaron del cuello a un canterano americanista, razón por la que los azulcremas se exaltaron y los golpes caían de todos lados.

Llovieron tarjetas rojas tras la batalla campal en Nueva York

El árbitro central se hizo a un lado cuando los golpes comenzaron a caer y solo veía de lejos quienes eran los protagonistas de esta terrible batalla que es uno de los peores escenarios que puede ocurrir en el balompié.

Cuando los ánimos de calmaron, el silbante reunió a los futbolistas en el mediocampo y comenzó a sacar las tarjetas rojas. Emilio Lara, Ramón Juárez y Dagoberto Espinoza fueron los que se fueron expulsados tras la trifulca.

Emilio Lara, Ramón Juárez y Dagoberto Espinoza expulsados después de tirar golpes con los jugadores del Red Bull 🦅👀#GrandesDeCorazon pic.twitter.com/ngaptpoMXz — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) November 15, 2026

Por su parte, Andy Rojas, Nehuén Benedetti y Ronald Donkor fueron los que vieron el cartón rojo tras la pelea que se presentó en el estadio, aunque varios jugadores más estuvieron involucrados en esta problemática, como el Shocker Vázquez, quien en el video se puede ver que suelta un rodillazo a la altura del rostro de un rival.

Estas imágenes quedaran para la historia del Club América y del New York Red Bulls como las cosas que no deben de ocurrir en el futbol mundial, ya que manchan el deporte más seguido del mundo.

Al final el América terminó perdiendo el partido amistoso por la mínima diferencia ante el Red Bull y ahora volverán a México para disputar la última fecha del Apertura 2026 ante Tigres en Monterrey.

DCO