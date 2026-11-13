El América recibe especial y sorpresivo mensaje de Gianni Infantino (VIDEO)

El América Femenil recibió un mensaje del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con motivo de haberse clasificado a la primera edición del Mundial Femenil de Clubes, torneo que se realizará en el 2028.

Por medio de sus redes sociales, el dirigente del organismo envió un mensaje personalizado a las Águilas por haber conseguido su boleto a esta inédita justa, que tendrá a Estados Unidos como sede.

“Felicidades al Club América Femenil por su clasificación a la primera Copa Mundial Femenil de Clubes de la FIFA. Nos complace mucho verlas en esta competencia que marcará un antes y un después, y que será un símbolo del crecimiento y la unidad global de clubes femenil”, fue el mensaje que Gianni Infantino le dedicó al América Femenil.

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¿Cómo clasificó el América al Mundial Femenil de Clubes?

El América consiguió su boleto a la primera edición del Mundial de Clubes Femenil después de haberse coronado en la Concacaf W Champions Cup, esto tras vencer 5-3 al Washington Spirit en la gran final.

Con eso, las dirigidas por el español Ángel Villacampa también se convirtieron en las primeras representantes de la Liga MX Femenil en conquistar el título del certamen regional.

La primera edición del Mundial de Clubes Femenil se desarrollará del 5 al 30 de enero del 2028 en Estados Unidos.

¿Qué equipos jugarán el Mundial Femenil de Clubes?

Hasta el momento, además del América hay siete equipos más con su boleto asegurado al Mundial de Clubes Femenil 2028.

Las otras escuadras que ya consiguieron su pase al magno evento de la FIFA son Barcelona, Gotham, Arsenal, Cruzeiro, Corinthians, Wuhan Jiangda y Naegohyang Women’s FC.

La primera edición del Mundial de Clubes contará con la participación de 19 equipos, por lo que restan 11 equipos por conocerse.

Con su clasificación al primer Mundial de Clubes Femenil, el América ratificó el gran 2026 que ha tenido, pues este año también se coronó en el Clausura 2026 y en el Campeón de Campeones, y en el Apertura 2026 busca el bicampeonato de la Liga MX Femenil.

EVG