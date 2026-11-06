América golea a Chivas en el cierre de la fase regular del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil

América derrotó a Chivas a domicilio en la última jornada de la Liga MX Femenil.

Scarlett Camberos, quien estuvo nominada al Balón de Oro Femenil 2026, hizo uno de los tres tantos con los que el América derrotó 3-1 a las Chivas en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, la última de la fase regular del campeonato.

Gabriela Garcia definió sola en el área al minuto 16 de tiempo corrido para inaugurar la pizarra a favor de las Águilas. El marcador se movió de nueva cuenta al minuto 50, cuando Alexa Soto aumentó la ventaja para las visitantes.

Al 58′ apareció la goleadora mexicana Scarlett Camberos para convertir el 3-0 en favor del América. Fue la sexta diana de la seleccionada tricolor en el clásico nacional.

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49’ ⏱️ | 🐐 CHI 0–2 AME 🦅

⚽️🔥 ¡GOOOOOOL DEL AMÉRICA!



¡ALEXA SOTO APARECE PARA MARCAR EL SEGUNDO! 🦅💥



¡Las Azulcremas amplían su ventaja en el Clásico de México! 🙌🏻#CHIvsAME | #LigaFemenilBBVA pic.twitter.com/PRniT2J3ZG — Liga Femenil BBVA (@LigaBBVAFemenil) November 7, 2026

Tardía reacción de Chivas Femenil

El América había conseguido su cuarta anotación al minuto 51 por conducto de Montserrat Saldívar, pero el gol fue anulado porque la portera Blanca Félix ya tenía el esférico en sus manos.

Chivas hizo el tanto de la honra en la recta final del encuentro. La histórica Alicia Licha Cervantes marcó desde el manchón de penalti al 88′ al engañar a Itzel Velasco en su ejecución, luego de que la árbitra Priscila Pérez señaló precisamente una infracción sobre la legendaria delantera rojiblanca, en una polémica acción.

¿Cuándo inicia la Liguilla de la Liga MX Femenil?

La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil está programada para comenzar el próximo 11 de noviembre, cuando se disputen los primeros juegos de ida de cuartos de final.

El último juego de cuartos de final de vuelta se efectuará el próximo 16 de noviembre. A partir de ese día el torneo se podrá en pausa para dar paso a la Fecha FIFA, en la que la Selección Mexicana enfrentará a Haití en busca de clasificar al Mundial de Brasil 2027.

El Apertura 2026 de la Liga MX Femenil se reanudará hasta el 9 de diciembre, cuando se pongan en marcha las semifinales. La final de vuelta está pactada para desarrollarse el 20 de diciembre.

EVG