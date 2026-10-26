Scarlett Camberos: de irse de México y del América por ciberacoso a estar entre las mejores del mundo

Scarlett Camberos es una de las mejores futbolistas del mundo en 2026. La delantera del América fue designada como la jugadora número 21 de este ranking del Balón de Oro, pero en 2023 pasó por uno de los momentos más difíciles de su vida profesional y personal, ya que recibió acoso y hostigamiento digital.

Scarlett Camberos pidió ayuda a las autoridades de México, pero no le hicieron caso y prefirió regresar a Estados Unidos para cuidar su integridad. El hombre identificado como José Andrés “N” ejerció violencia de género en contra de la delantera de la Selección Mexicana.

El Club América intentó defender a su jugadora con diferentes denuncias, pero lo único que consiguió por parte de las autoridades fue que el agresor tuviera una sanción menor: 36 horas de arresto domiciliario, debido a los vacíos legales en el sistema de justicia mexicano.

Momentos que se quedan para siempre, Scarlett. Todo el trabajo diario, la constancia y la pasión nos trajeron hasta aquí. 💛💙#BalónDeOro #TeHaceFaltaVerMásFútbolFemenil pic.twitter.com/Wo36Pnj33s — Club América Femenil (@AmericaFemenil) October 26, 2026

Scarlett Camberos decide irse a Estados Unidos

La futbolista tenía el deseo de seguir con las de Coapa, pero, ante la falta de apoyo, decidió buscar un equipo en la National Women’s Soccer League (NWSL) y terminó defendiendo los colores del Angel City FC y el Bay FC.

Camberos no quería dejar pasar su sueño de regresar a México y vestir los colores del equipo de sus amores. De inmediato volvió con el América y, en su segunda etapa, ya se ha coronado campeona de la Liga MX Femenil, campeona de goleo y ahora fue catalogada entre las mejores del mundo para recibir el Balón de Oro.

Scarlett Camberos estuvo presente en la gala del Balón de Oro este lunes 26 de octubre, pues había sido nominada a Mejor Jugadora para el importante evento que año con año reconoce lo mejor del futbol a nivel internacional.

Scarlett Camberos entre las mejores del mundo

La futbolista mexicana-estadounidense juega como delantera en el Club América Femenil de la Primera División, por lo que es una de las mujeres más destacadas del deporte en el país, con 808 mil seguidores tan sólo en su cuenta de Instagram.

Los seguidores de Scarlett Camberos quieren saber más sobre la vida personal y social de la deportista, quien en sus redes sociales publica principalmente sus logros como atleta y algunas fotos casuales.