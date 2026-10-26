¿Por qué Charlyn Corral nunca jugó en el Club América, pese a ser el equipo de sus amores?

La nota del día, del mes y posiblemente del año se la llevó Charlyn Corral al ser galardonada con el Balón de Oro como la máxima anotadora del año en el futbol femenil mundial. Harry Kane lo ganó en la categoría varonil. La originaria de Ecatepec ha demostrado a lo largo de su carrera la gran estrella que es, pero muchos aficionados se preguntan: ¿por qué nunca ha jugado con el América, pese a ser el equipo de sus amores?

La respuesta a la pregunta de por qué Charlyn Corral nunca ha jugado para el América es que, cuando regresó de Europa, no se fijaron en ella. Y cuando los Millonetas la querían en sus filas, el costo que el Pachuca Femenil le puso era muy alto y, al final, no pudo salir.

Corral nunca ha negado su amor al América

Charlyn Corral, desde que inició en el mundo del futbol, se dijo fanática del América, aún más porque su hermano es canterano del equipo de Coapa y defendió esos colores por muchos años. Sin embargo, al final no encontró cabida en el club y se tuvo que ir.

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La goleadora nunca ha negado su amor por el cuadro azulcrema, pero es una atleta agradecida y sabe que, si las Tuzashicieron todo lo posible por ir por ella cuando era una figura en Europa, se merecen el respeto. Ella también decidió seguir en la Bella Airosa, pese a los acercamientos que ha tenido con otras instituciones.

La tarde del lunes 26 de octubre quedará marcada para la historia, no solamente en su carrera, sino en todo el futbol mexicano, ya que se convirtió en la primera deportista azteca en obtener un premio en el Balón de Oro, evento al que asisten los mejores del mundo para recibir galardones.

💬 | Porque los sueños no solo se cumplen, SE SUPERAN #BallonDor pic.twitter.com/t1lbFc9YKQ — Club de Futbol Pachuca Femenil (@TuzosFemenil) October 26, 2026

Corral reconoce el trabajo del futbol femenil en México

La mexicana Charlyn Corral hizo historia en el Balón de Oro 2026 al ganar el premio a la mejor goleadora femenil, reconocimiento que recibió durante la gala celebrada en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra.

“Me encuentro muy feliz de estar aquí y ser la primera mexicana en recibir un reconocimiento aquí, y me llena de orgullo decir que en mi país se están haciendo bien las cosas en el futbol femenil y lo vemos con mi compañera Scarlett (Camberos), que también hay que darle un aplauso”, fueron las primeras palabras de la delantera del Pachuca al momento de pasar a recibir su galardón.