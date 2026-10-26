¿Charlyn Corral está casada, quién es su pareja? Esto se sabe

La mexicana Charlyn Corral acaba de hacer historia, pues este lunes recibió el Balón de Oro por ser la mejor delantera a nivel mundial, convirtiéndola en la primera futbolista de México en recibir este reconocimiento.

Charlyn Corral ha destacado durante toda su carrera como futbolista profesional, pero sin duda durante los últimos años su desempeño dentro de la cancha ha sido más notable y no pasa desapercibido.

La delantera del Pachuca Femenil, y de la Selección Mexicana, se ha posicionado como la pentacampeona de goleo, y su gran agilidad para anotar goles la llevó a ser reconocida este 2026 a nivel mundial con el balón de Oro.

El talento de Charlyn Corral y de Scarlett Camberos pone en alto no solamente a México, sino a las mujeres en el deporte, pues con su lugar dentro de las nominadas para el Balón de Oro 2026 han logrado destacar en un deporte que continúa recibiendo más atención en el rubro varonil.

🏆 | LA MEXICANA que consiguió ser la Delantera del Año #BallonDor



¡Orgullo @CharlynCorral! 🇲🇽🤍💙 pic.twitter.com/aSCAgqa7ey — Club de Futbol Pachuca Femenil (@TuzosFemenil) October 26, 2026

¿Charlyn Corral está casada?

Con el reconocimiento de Charyl Corral como deportista y la mira en ella por sus múltiples reconocimientos también llegan las dudas sobre su vida personal, y en La Razón te compartimos lo que sabemos.

Hasta el momento no se cuenta con información pública sobre una posible relación amorosa o matrimonio de Charyl Corral, pues la futbolista prefiere mantener su vida privada lejos del ojo público.

✨| La llegada de @CharlynCorral a la gran noche. #BallonDor2026 pic.twitter.com/MVdZ8VtBJV — Club de Futbol Pachuca Femenil (@TuzosFemenil) October 26, 2026

Además de ser una destacada futbolista, Corral cuenta con una licenciatura en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESMN) y una licenciatura en Administración y Ciencias del Deporte por la Universidad de Lousville.

Por medio de sus redes sociales, Charlyn Corral comparte principalmente fotografías sobre su carrera profesional y algunos momentos de su vida personal, como la fotografía junto a su hemano, George Corral, mientras se dirigían a la ceremonia del Balón de Oro.

Charlyn y George Corral ı Foto: Redes Sociales

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