¡Histórica! Charlyn Corral gana el premio a mejor goleadora femenil en el Balón de Oro 2026

La mexicana Charyn Corral hizo historia en el Balón de Oro 2026, al ganar el premio de mejor goleadora femenil, reconocimiento que recibió durante la gala celebrada en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra.

“Me encuentro muy feliz de estar aquí y ser la primer mexicana en recibir un reconocimiento aquí y me llena de orgullo decir que en mi país se están haciendo bien las cosas en el fútbol femenil y lo vemos con mi compañera Scarlett (Camberos), que también hay que darle un aplauso”, fueron las primeras palabras de la delantera del Pachuca al momento de pasar a recibir su galardón.

Creo todavía no entendemos la magnitud del futbol femenil en nuestro país



Impresionante lo de Charlyn Corral 🇲🇽👏🏼 pic.twitter.com/ZAX2qREIjp — edu 🇲🇽 (@eduuxqs) October 26, 2026

Charlyn Corral pone en alto el nombre de México

La mexicana Charlyn Corral hizo historia al ganar el Trofeo Gerd Müller Femenil, el cual se otorga a la máxima romperredes del mundo.

La atacante de las Tuzas del Pachuca en la Liga MX Femenil dio un emotivo discurso cuando pasó a recibir su premio en la edición 70 del premio que entrega la prestigiosa publicación France Football.

“Cuando haces las cosas con mucha fe, pero sobre todo con el corazón, todo vale la pena y quiero agradecer a mi equipo, el Club Pachuca, por ayudarme a conseguir este premio junto a mis compañeros que son mi base. Quiero agradecer a mis padres, a mi hermano y agradecerles por siempre abrirme las puertas”, fue parte del sensible mensaje de la también delantera de la Selección Mexicana Femenil.

EVG