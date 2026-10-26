¿En qué lugares quedaron Scarlett Camberos y Julián Quiñones en el Balón de Oro 2026?

Scarlett Camberos y Julián Quiñones quedaron fuera del top 20 en sus respectivas categorías en el Balón de Oro 2026.

La futbolistas mexicanos Scarlett Camberos y Julián Quiñones finalizaron en las posiciones 21 y 28 entre los 30 finalista al Balón de Oro 2026 en las categorías varonil y femenil, de manera respectiva. Así lo dio a conocer la revista France Football, la cual otorga este premio.

La goleadora del América Femenil se quedó a un paso del top 20 en este reconocimiento, que en la categoría femenil se entrega desde 2018. France Football anunció el lugar final de la también seleccionada nacional horas antes de la ceremonia con sede en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra.

La mexicana Scarlett Camberos finalizó 21º en la entrega del @ballondor. pic.twitter.com/5RXANrXsCh — Rodolfo Landeros 🇲🇽 (@RodolfoLanderos) October 26, 2026

Por su parte, Julián Quiñones terminó ubicado en el puesto 28 entre los 30 finalistas al Balón de Oro 2026 en la categoría varonil. A pesar de que quedó lejos del top, la nominación de la Pantera al galardón es una muestra del gran presente que vive con el Al-Qadsiah, aunado a su brillante papel con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

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Scarlett Camberos hace historia en el Balón de Oro 2026

Con su nominación, Scarlett Camberos hizo historia al convertirse en la primera futbolista mexicana en aparecer entre las 30 finalistas al Balón de Oro, el premio individual más importante en el mundo del balompié.

France Football agregó la categoría femenil a este galardón en la edición de 2018, resultando como primera ganadora la delantera noruega Ada Hegerberg.

Scarlett Camberos ha tenido un 2026 de ensueño, pues con sus goles fue vital para las coronaciones del América Femenil en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, el Campeón de Campeonas y la Concacaf W Champions Cup.

Julián Quiñones ranks 28th in the Ballon d’Or 🏆#ballondor pic.twitter.com/G4j7HG44nn — AlQadsiah Saudi Club (@AlQadsiahEN) October 26, 2026

Julián Quiñones acaba con racha sin mexicanos en el Balón de Oro

Si bien quedó lejos de los primeros lugares, la inclusión de Julián Quiñones entre los finalistas al Balón de Oro 2026 fue un gran logro, pues no había mexicanos nominados desde la edición de 2015.

Giovani dos Santos y Andrés Guardado habían sido los más recientes, hace 11 años, por lo que la aparición del goleador del Al-Qadsiah puso fin a esa racha y ratificó el gran presente que atraviesa en las canchas.

Julián Quiñones terminó campeón de goleo en la Temporada 2025-2026 de la Saudi Pro League y en el Mundial 2026 fue el máximo romperredes de la Selección Mexicana, lo que le valió su lugar entre los 30 finalistas al Balón de Oro 2026.

EVG