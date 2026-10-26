La Cachirula le desea éxito a Scarlett Camberos y al América Femenil por sus nominaciones al Balón de Oro 2026

La Cachirula le dedicó un emotivo mensaje a Scarlett Camberos y al América Femenil por sus nominaciones al Balón de Oro 2026.

La cantante la Cachirula le dedicó un emotivo mensaje a la futbolista mexicana Scarlett Camberos y al América Femenil por sus respectivas nominaciones al Balón de Oro 2026, en el que la delantera quedó entre las candidatas a mejor jugadora y las Águilas en la categoría de mejor equipo femenil.

En un video que el propio equipo azulcrema compartió en sus redes sociales, productora musical mexicana le deseó suerte a la goleadora mexicana y al conjunto azulcrema, que en lo que va de este año ha levantado tres trofeos, logros para los que la atacante fue clave con sus anotaciones.

¡Las felicitaciones para el Club América y Scar vienen de todos lados! 👀🦅



¡La Cachirula también se suma a los buenos deseos para el #BalónDeOro! 🏆💛💙#TeHaceFaltaVerMásFútbolFemenil. pic.twitter.com/uLwEwvreWT — Club América Femenil (@AmericaFemenil) October 26, 2026

“Quiero desearles el mayor de los éxitos al Club América Femenil y a Scarlett Camberos en la entrega de este Balón de Oro. ¡Muchas felicidades y mucho éxito en todas las nominaciones, Club América! ¡Arriba Águilas!“, fue el mensaje que la Cachirula dijo en un video previo a la ceremonia del Balón de Oro 2026.

Scarlett Camberos, fuera del top 20 en el Balón de Oro 2026

La mexicana Scarlett Camberos quedó ubicada en el lugar 21 entre las 30 nominadas al Balón de Oro 2026 en la categoría femenil, que por primera vez tuvo a una futbolista nacional desde 2018, año en el que el premio se otorgó por primera ocasión en esta categoría.

Independientemente de que la goleadora del América quedó lejos de las primeras posiciones, su inclusión entre las finalistas al galardón de la revista France Football demuestra su gran momento y el crecimiento cada vez mayor de la Liga MX Femenil, que está próxima a cumplir su primera década de vida.

América Femenil arrasa en 2026

El América Femenil fue nominado al Balón de Oro 2026 en la categoría de mejor equipo femenil luego de los tres títulos que ha conseguido este año.

Las dirigidas por el español Ángel Villacampa se coronaron en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, el Campeón de Campeonas y la Concacaf W Champions Cup, convirtiéndose en esta justa en el primer club nacional en levantar el trofeo.

Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City y OL Lyonnes son los otros conjuntos nominados al Balón de Oro 2026 en la categoría de mejor equipo femenil.

EVG