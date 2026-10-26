César Montes viajaba en tren que fue atacado por drones en Rusia; ¿Cómo se encuentra el mexicano?

El futbolista mexicano César Montes y sus compañeros del Lokomotiv Moscú viajaban en el tren de pasajeros que fue atacado por drones durante la madrugada de este lunes en la región de Vorónezh. Afortunadamente, el seleccionado tricolor y sus compañeros resultaron ilesos.

El ‘Cachorro’ y compañía iban de regreso a Moscú después de haber visitado Rostov del Don, ciudad en la que cayeron 2-0 a manos del equipo local en duelo correspondiente a la Jornada 12 de la Liga Premier de Rusia.

¡QUÉ SUSTO PARA MONTES! 🇷🇺😰🇲🇽



El tren en el que viajaban César Montes y el Lokomotiv de Rostov a Moscú fue atacado por un dron. 🚆💥



Cuatro vagones fueron alcanzados, afortunadamente lejos de los jugadores y el cuerpo técnico. 🙏



Tras lo ocurrido, el equipo decidió continuar… pic.twitter.com/Vy1GOc9psC — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) October 26, 2026

El tren, que cubría la ruta entre Anapa y Moscú, quedó atrapado durante el ataque en el que las defensas aéreas interceptaron más de 70 artefactos no tripulados. La ofensiva con drones ocasionó severos daños en varios vagones civiles, pero la sección en la que estaban César Montes y el resto de los jugadores del Lokomotiv Moscú no tuvo afectaciones directas.

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Cuerpo médico del Lokomotiv brinda atención a heridos

Tras los ataques, los integrantes del cuerpo médico del Lokomotiv Moscú descendieron de los vagones para brindar primeros auxilios y atención sanitaria a las personas que salieron heridas durante el incidente.

Las autoridades de Vorónezh confirmaron que esta ofensiva dejó dos personas fallecidas y al menos 17 heridas; motivo por el cual se suspendió de manera temporal el suministro eléctrico en la red ferroviaria para permitir las maniobras de rescate y seguridad.

Luego de los ataques con drones, César Montes y los integrantes del Lokomotiv Moscú abandonaron el convoy para abordar un autobús dispuesto por la directiva del equipo.

RBC reports that two men were killed and 17 people, including a child, were injured in an overnight drone attack on Russia’s Voronezh region, according to Governor Alexander Gusev.



Many of the injuries occurred when drone debris fell onto an Anapa–Moscow passenger train near… pic.twitter.com/3JtLDxjuMS — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) October 26, 2026

César Montes y sus compañeros, en perfectas condiciones

El Lokomotiv Moscú confirmó que César Montes y el resto de los futbolistas del club están en perfectas condiciones en su centro de entrenamiento, ubicado en la capital rusa.

El ‘Cachorro’ y compañía retomarán sus prácticas con el objetivo de preparar de la mejor manera posible su siguiente cotejo, el cual será en contra del CSKA Moscú en la quinta jornada de la Copa de Rusia, en juego programado para desarrollarse el próximo jueves 29 de octubre.

En la Superliga de Rusia, el Lokomotiv Moscú no va bien, pues ocupa la decimotercera posición de la clasificación con apenas 11 puntos, luego de un saldo de dos triunfos, cinco empates y cinco derrotas.

EVG