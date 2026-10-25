Pachuca arruina la fiesta del América en la despedida de Memo Ochoa; resumen y goles

Guillermo Ochoa se despidió formalmente del club que lo vio nacer bajo los tres palos del Estadio Azteca. El guardameta mexicano recibió un homenaje durante el partido entre el América y el Pachuca, compromiso que terminó llevando el equipo de Hidalgo por marcador de 2-1 y con ello mantienen las posibilidades de entrar a la Liguilla de la Liga MX.

La primera de peligro fue por parte de los locales. Óscar Perea disparó a la meta que defendía Carlos Moreno, pero su remate pegó en la red lateral de la cabaña de los Tuzos.

GOOOOL DE LOS TUZOS ¡QUÉEE GOLAZOOOOO!



Idrissi la prendió solo como él sabe para poner e 1-2 pic.twitter.com/5UfqrstlkI — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 26, 2026

GOOOOOL DEL AMÉRICA ¡LA BOMBAAAAA! 🦅💣



Tremenda jugada americanista que Henry finiquita para poner el empate. pic.twitter.com/xywN2x4UP1 — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 26, 2026

Al minuto 12 llegó el balón que abrió el marcador en el Coloso de Santa Úrsula. Erick Sánchez se equivocó en la salida del conjunto de Guillermo Almada, dejó la pelota en la frontal del área y Alan Bautista colocó su remate al poste derecho de Malagón para poner arriba a la visita.

Pachuca pega primero y América responde

El equipo de Benjamin Mora fue creciendo poco a poco en el Coloso de Santa Úrsula, mientras los azulcremas se lo permitían. El primer aviso de los de Hidalgo llegó al minuto 37, cuando Salomón Rondón se animó a probar a portería, pero Luis Ángel Malagón mandó por un lado la esférica.

Sesenta segundos más tarde, apareció Henry Martín en zona de peligro. El delantero mexicano tuvo la más clara en los primeros 45 minutos al quedar solo frente a Carlos Moreno, pero el ‘9’ azulcrema mandó su remate a la figura de su compatriota.

El arquero de las Águilas volvió a salvar a su equipo al minuto 50 de juego, cuando el Pachuca de presentó con dos jugadores en el área azulcrema, pero Malagón resolvió de buena forma el disparo para mandar la pelota al córner.

Memo Ochoa da emotivo discurso de despedida

Guillermo Ochoa salió en el medio tiempo del compromiso para dar un discurso en el centro del campo del estadio que fue su casa desde que debutó en la Liga MX y darle las gracias al equipo con el que levantó cinco títulos, una liga del futbol mexicano, un Campeón de Campeones, la Concacaf Champions Cup y una Copa de Campeones de la Concacaf.

“Yo llegué aquí a los 10 años, era un pequeño que tenía el sueño de jugar en este estadio (el Azteca), buscar hacer historia y quedar grabado en la cabeza de la afición. Gracias porque ustedes me permitieron ser mejor cada día , ustedes me exigieron sacar lo mejor de mí en cada partido, en cada entrenamiento y siempre dar la mejor versión de Memo Ochoa”, expresó el exportero americanista.

El gol de los de Coapa llegó en el arranque de la parte complementaria. Henry Martín aprovechó la pésima salida de Carlos Moreno para cortar el centro de Erick Sánchez y con el marco abierto remató de cabeza a merced para emparejar los cartones en el Coloso de Santa Úrsula.

Pachuca logra el triunfo ante el América

Los decibeles en el recinto al sur de la Ciudad de México no bajaron durante los 90 minutos, pero el Pachuca sí consiguió silenciar la casa de las Águilas al minuto 74 de juego cuando Oussama Idrissi le pegó a la esférica desde fuera del área y la colgó en el ángulo izquierdo de la cabaña azulcrema.

El siguiente compromiso del equipo de Guillermo Almada será este miércoles 28 de octubre cuando jueguen su partido pendiente ante los Xolos de Tijuana en el Estadio Azteca.

EVG