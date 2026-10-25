Memo Ochoa y un tifo muy especial para su homenaje en el América vs Pachuca (VIDEO)

La afición del América hizo un tifo en honor a Memo Ochoa.

La afición del América hizo un tifo especial en honor a Memo Ochoa, quien este domingo recibe un homenaje de parte de las Águilas previo al partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX.

En redes sociales circulan videos e imágenes del tifo que la hinchada del equipo azulcrema hizo para despedir al legendario exguardameta tapatío, quien puso fin a su trayectoria después de haber disputado el Mundial 2026.

La directiva del América eligió el juego de este domingo en el Estadio Azteca contra el Pachuca para rendirle un merecido y emotivo homenaje a Memo Ochoa, quien debutó profesionalmente con los de Coapa, con los que tuvo dos etapas en su carrera.

El América reconoce el legado de Memo Ochoa

Memo Ochoa recibe un homenaje por segunda ocasión en el mes, esta vez por parte del América, pues el anterior fue de parte de la Selección Mexicana.

El excancerbero jalisciense recibió una placa conmemorativa de la Federación Mexicana de Futbol previo al encuentro amistoso entre el Tricolor y Chile en Los Ángeles, California, el 6 de octubre.

Memo Ochoa debutó profesionalmente con el América en 2004 y estuvo en el club capitalino hasta 2011, cuando comenzó su aventura en Europa.

Ochoa Magaña volvió a las filas azulcremas para una segunda etapa en 2019 y permaneció con los de Coapa hasta el Torneo Apertura 2022.

EVG