Despedida de Memo Ochoa; ¿Cuándo y contra quién fue su primer juego con el América?

Memo Ochoa durante un juego con el América en el Clausura 2004, torneo en el que debutó.

El América preparó un homenaje especial para el exportero Memo Ochoa, quien será reconocido este domingo 25 de octubre en la cancha del Estadio Azteca, en la que debutó como futbolista profesional el 15 de febrero de 2004 en un duelo entre las Águilas y el Monterrey.

Con apenas 18 años de edad, Ochoa Magaña saltó al césped del Coloso de Santa Úrsula aquel domingo a mediodía en lugar de Adolfo Ríos, quien era el guardameta titular de los de Coapa en aquella época.

Memo Ochoa dejó muy buenas sensaciones durante los 90 minutos que disputó aquel 15 de febrero de 2004 en el que el América se impuso 3-2 al Monterrey en el partido correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga MX de aquel año. Ricardo Rojas, Ariel González y Reinaldo Navia hicieron los goles de los azulcremas.

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América despide a Memo Ochoa

A 22 años de distancia de aquel momento, el América le dice adiós a Memo Ochoa, una de sus máximas leyendas de la época contemporánea.

El marco de este homenaje es el juego de la Fecha 14 del Apertura 2026 contra el Pachuca, choque en el que el equipo dirigido por Guillermo Almada intentará sumar tres puntos más que lo mantengan en lo más alto de la clasificación.

Memo Ochoa regresa al Estadio Azteca cuatro meses después de que jugó sus últimos minutos oficiales como futbolista, los cuales fueron en la goleada de 3-0 de México sobre Chequia en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026.

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J14 ⚔️ América vs. Pachuca

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¿Cómo será el homenaje del América a Memo Ochoa?

Reportes indican que la directiva del América, en compañía de la familia de Memo Ochoa, le entregarán una placa conmemorativa y una camiseta especial en los momentos previos al partido frente al Pachuca.

También se proyectaría un video en las pantallas del Estadio Azteca con las mejores atajadas del tapatío durante sus dos etapas con el América, con el que jugó primero entre 2004 y 2011 y posteriormente de 2019 a 2022.

Apenas el 6 de octubre, Memo Ochoa recibió una placa conmemorativa de la Federación Mexicana de Futbol previo al encuentro amistoso entre el Tricolor y Chile en Los Ángeles, California.

EVG