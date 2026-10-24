Balón de Oro 2026: Dónde y cuándo ver EN VIVO y GRATIS, categorías y candidatos

Este lunes se realiza la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026.

Este lunes 26 de octubre se lleva a cabo la ceremonia del Balón de Oro 2026, uno de los premios más importantes del futbol a nivel internacional, el cual en este año tiene a los mexicanos Scarlett Camberos y Julián Quiñones entre los nominados.

El London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra, acoge la edición que conmemora el 70 aniversario del galardón que entrega la prestigiosa revista France Football, que en 1956 creó este reconocimiento.

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Kylian Mbappé, Harry Kane y Lamine Yamal lucen como los principales candidatos para ganar el Balón de Oro 2026 en la categoría varonil, en la que en la edición pasada el vencedor resultó el francés Ousmane Dembélé.

¿Dónde pasan la ceremonia del Balón de Oro 2026?

La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026 se llevará a cabo este lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra. La gala comenzará en punto de las 14:00 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo por la señal de DAZN.

Fecha : Lunes 26 de octubre

Hora : 14:00

Lugar : London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra

Transmisión: DAZN

Categorías Balón de Oro 2026

Balón de Oro Varonil

Balón de Oro Femenil

Trofeo Kopa

Trofeo Yashin

Trofeo Johan Cruyff

Trofeo Gerd Müller

Club del año (femenil y varonil)

Premio Sócrates

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Principales nominados al Balón de Oro Varonil 2026

El español Lamine Yamal, campeón mundial con España el reciente verano, el francés Kylian Mbappé, quien en Norteamérica 2026 se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales y Harry Kane, goleador del Bayern Múnich, lucen como tres de los principales candidatos al Balón de Oro 2026 en la categoría varonil.

El francés Ousmane Dembélé buscará ser el primer futbolista desde 2017 en ganar dos ediciones seguidas este galardón, luego de que el portugués Cristiano Ronaldo lo consiguió en las ediciones de 2016 y 2017.

Julian Quiñones está entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2026, luego de que fue el máximo goleador de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, con cuatro tantos, además de que fue líder de anotaciones en la pasada campaña de la Saudi Pro League gracias a sus 33 dianas con el Al-Qadsiah.

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El veterano Lionel Messi también está entre los nominados por su destacada actuación en el Mundial 2026, pues fue vital para el subcampeonato de Argentina. La Pulga ganó este galardón en las ediciones de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Principales favoritas al Balón de Oro Femenil 2026

La española Alexia Putellas y la polaca Ewa Pajor lucen como los principales favoritas a ganar el Balón de Oro 2026 en la categoría femenil ante la ausencia de Aitana Bonmatí, quien se lo llevó en las anteriores tres ediciones.

Scarlett Camberos se convirtió en la primera mexicana nominada al Balón de Oro desde que la categoría femenil se añadió en la edición de 2018.

La goleadora del América Femenil fue incluida entre las candidatas debido a que con sus goles fue clave para los títulos de Liga MX, Campeón de Campeonas y Concacaf W Champions Cup que las Águilas ganaron el primer semestre de 2026.

EVG