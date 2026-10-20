Conoce a los nominados al Balón de Oro de Todos los Tiempos, de qué trata este premio y cómo votar

Algunos de los nominados al Balón de Oro de Todos los Tiempos

La revista France Football compartió una lista de 10 jugadores que están nominados al Ballon d’Or of All Time (Balón de Oro de Todos los Tiempos), un reconocimiento especial para aquellos futbolistas que han ganado el premio dos veces o más en el pasado.

Los argentinos Alfredo Di Stefano y Lionel Messi; el portugués Cristiano Ronaldo; los neerlandeses Marco Van Basten y Johann Cruyff; los alemanes Karl-Heinz Rummenigge y Franz Beckenbauer; el francés Michel Platini; el brasileño Ronaldo y el inglés Kevin Keegan son los nominados.

Una de las curiosidades es que al vencedor lo eligen los aficionados mediante una votación en la página web del galardón (https://ballondor.com/vote.) y para poder participar debes pagar un euro. De acuerdo con la página del Balón de Oro en redes sociales Cristiano Ronaldo lidera la votación. Al votar participas para ganar 2 entradas a la ceremonia 2027.

CRISTIANO RONALDO IS LEADING 🇵🇹🏁



You can still vote for your B.O.A.T. and try to win 2 tickets to the 2027 ceremony! 🌕



Choose your BALLON D'OR OF ALL TIME among the players who have won the award multiple times. ✨



Take part now at ➡️ https://t.co/j5AwpVNDGC#ballondor… pic.twitter.com/StPBrJ8sTg — Ballon d'Or (@ballondor) October 20, 2026

Todos los nominados al BOAT

🇪🇸 Alfredo Di Stefano

🇦🇷 Lionel Messi

🇵🇹 Cristiano Ronaldo

🇳🇱 Marco Van Basten

🇳🇱 Johann Cruyff

🇩🇪 Karl-Heinz Rummenigge

🇫🇷 Michel Platini

🇧🇷 Ronaldo

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Kevin Keegan

🇩🇪 Franz Beckenbauer

Can a player win TWO AWARDS at the same Ballon d'Or ceremony? 🤔



What happens with those who are nominated in two categories?



Here is the official response ➡️ https://t.co/8ATJK1sKOT#ballondor pic.twitter.com/8FfQ91s0R7 — Ballon d'Or (@ballondor) October 18, 2026

Balón de Oro de Todos los Tiempos celebra 70 años del premio

El Balón de Oro de Todos los Tiempos se entregará como conmemoración de los 70 años del premio. Y como es especial, por eso solo participan jugadores que ganaron el Balón de Oro dos veces o más.

Cristiano Ronaldo lidera las votaciones al momento y este reconocimiento sería de gran importancia para el astro luso, quien conquistó el Balón de Oro en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

Lionel Messi es el máximo ganador del Balón de Oro con ocho trofeos en casa. La Pulga se alzó con el premio en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

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