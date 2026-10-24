¿SE LE SUBIÓ? Lamine Yamal ignora a un pequeño fan que moría por una foto con la figura del Barcelona (VIDEO)

Lamine Yamal es una de las máximas estrellas del futbol mundial y en donde aparece es aclamado por la afición que quiere una foto o un saludo del canterano del Barcelona; sin embargo, en esta ocasión fue captado arriba de su vehículo ignorando a un pequeño fan que quería retratarse con él.

En el video que circula en redes sociales se puede ver a la estrella del Barcelona arriba de un vehículo mientras que de fondo se escucha la voz del pequeño aficionado que no deja de hablarle a Lamine Yamal para que baje su ventana y se tome una foto con él.

Lamine Yamal y el Barcelona listos para el Clásico

El Barcelona de Lamine Yamal tiene uno de los partidos más importantes de la temporada este fin de semana en el Camp Nou, ya que se enfrentan al Real Madrid en la décima jornada del torneo local en busca de aumentar su ventaja en la clasificación.

El equipo de Hansi Flick llega como favorito al enfrentamiento al ser el actual líder de LaLiga y seguir invictos en la campaña con 27 puntos de 27 posibles, además de sumar más de 40 goles en este inicio de campaña en Europa.

Los pupilos de Hansi Flick solo perdieron un Clásico ante el Real Madrid desde que el técnico alemán llegó al equipo y buscarán seguir con esta racha contra su acérrimo rival.

DCO