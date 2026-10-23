Lamine Yamal y Kylian Mbappé se besan en las calles de Barcelona a días del Clásico (FOTOS)

Es fin de semana de Clásico español y las dos aficiones comienzan a prepararse para el encuentro que paraliza al mundo del futbol. A solo días de que el Barcelona y el Real Madrid salten al campo, apareció una pintura de Kylian Mbappé y Lamine Yamal dándose un beso.

TV Boy es el autor de la obra que apareció en las calles de Barcelona este viernes. En la pared donde desplegó su arte aparecen Lamine Yamal y Kylian Mbappé dándose un beso, una imagen que a algunos aficionados de ambos clubes no les pareció del todo, pero que recuerda a la rivalidad entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

Tv Boy replicó la pintura que realizó en 2017 con Messi y CR7

Después de la rivalidad entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo, la afición pensaba que no podríamos ver un cara a cara de este tipo, pero tiempo después debutó Lamine Yamal con los blaugranas y Kylian Mbappé llegó al Real Madrid.

La pintura de Yamal y Mbappé besándose en las calles de Barcelona hizo recordar a los fanáticos la imagen de Messi y CR7 en la que el mismo pintor, Tv Boy, desplegó en una pared al argentino y el portugués dándose un beso.

La pintura de Lamine Yamal y Kylian Mbappé comenzó a dar la vuelta en redes sociales cuando el artista publico en sus redes sociales su obra de arte, aunque tiempo después una persona quiso arruinar la imagen lanzando un tipo de pintura sobre los rostros.

.@tvboy ruffling a few feathers with his latest mural in Barcelona. pic.twitter.com/ZwdxVZ096F — total Barça (@totalBarca) October 23, 2026

¿A qué hora se juega el Clásico en la cancha del Camp Nou?

El Clásico español enfrenta al Barcelona contra el Real Madrid en la cancha del Camp Nou, el compromiso marcara la oportunidad para los blaugranas de aumentar su ventaja en la tabla general y los merengues de recortar puntos para seguir en la pelea por el título.

El compromiso está programado para este domingo 25 de octubre y el balón comenzará a rodar en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México. El Barcelona como se ha hecho una costumbre tendrá un jersey especial para el enfrentamiento en colaboración con el rapero Tyler The Creator.

DCO